【721三個月】元朗警犬裸裝吸催淚煙　愛協去信警隊：深感遺憾

網民發動本周一（21日）於元朗靜坐，追究721元朗事件，之後演變成警民衝突。防暴警在大馬路狂射催淚彈驅散，硝煙四起，配戴防毒面罩的警員其後進行搜捕，惟同行的兩隻警犬卻被發現「裸裝」，在毫無任何防護裝備下執勤，被迫吸入催淚氣體，是繼今年8月驅散行動後再有同類事件發生。 愛護動物協會今日向警犬隊及警隊「二哥」鄧炳強發信，直言深感遺憾，要求警方交代將採取何樣措施，及如何落實確保警犬安全及健康，並要求探訪曾在催淚煙現場執勤的警犬。協會又指出，警方兩個月以來仍未交代催淚彈所含的活躍化學物質，促請盡快回應。

愛護動物協會在facebook專頁表示，就警方繼8月後，日前再於發放催淚彈現場派遣警犬執勤深感遺憾，協會在昨日致電警方，並於今日再度致函警方警犬隊及抄送至警務處副處長（行動）鄧炳強，重申對事件極為重視，並從動物福利角度提出建議。

協會要求盡快與警方的警犬隊開會，以了解警方已實施甚麼措施以確保警犬出勤時的安全及健康，以及警方如何向前線警員傳遞這些資訊。協會亦已向警方要求，與警犬隊的領犬員會面，並探訪近月曾出勤的警犬，特別是在元朗事件中曾出勤的警犬。

警方兩個月遲遲未交代催淚彈化學成份

今年8月，警方在黃大仙紀律部隊及長沙灣警署施放催淚彈驅散時，警犬亦曾在無裝備下出勤。協會重申，當時已兩度致函警方表達深切關注，並表明不建議在已發放催淚彈的情況下派出警犬執勤，亦已要求警方提供催淚彈所含的活躍化學物質 (active chemical agent) ，以便了解如何為受影響的動物提供救援，然而警方一直未有回覆。

警方昨日回覆查詢時表示，所有警犬均接受嚴格訓練，一般會調派到衝鋒隊及警區負責巡邏工作。警方會因應行動需要，適時調派警犬支援前線人員維持治安及應付突發事件。近日警方並無接獲領犬員就警犬執勤後不適的報告。警犬隊人員會繼續留意警犬的健康情況，並與相關部門緊密聯繫，確保犬隻健康。