【逃犯條例】焚毀同仁堂圍封　港業務獨立營運　母集團持多間分店

周日（20日）民陣發起的九龍遊行，在警方發出反對通知書下，仍有大批市民參與，遊行其間油尖旺一帶有示威者開始堵路及破壞，包括多個港鐵站及被指親中或中資的公司店舖，如中國銀行、優品360等被破壞，至晚上包括小米、北京同仁堂地舖被焚毀，店內損毀嚴重，至今仍未復業。有同仁堂分店職員表示，老闆吩咐「有乜事就落閘」。而翻查資料，「同仁堂香港藥業」屬獨立營運，但多間分店由母集團直接持有。

周日被破壞的彌敦道613號北京同仁堂分店，店舖招牌位置貼上紙張遮蔽，店門亦圍上木板。另一間位於西洋菜南街的北京同仁堂分店，職員謝小姐表示，自己都擔心會有人來破壞，但幸好店舖未有比人破壞過。謝小姐又指店舖一般有三至四個員工，當中多為女職員，謝小姐指老闆有吩咐「有乜事就落閘」。

小米遺焚毀痕跡

鄰近的小米地舖同樣仍未修復好，大部分外牆位置被鐵板圍封，正門鐵閘有被焚毀的痕跡，店內亦有設施正進行維修，有木櫃仍遺下熏黑痕跡，工人不時出入及了解損毀情況，但未有回應裝修需時多久。

被毀壞的同仁堂分店，現時仍然圍封，招牌被貼紙遮蔽。（黃廸雯攝）

同仁堂香港屬獨立營運 多間分店由母集團直接持有

北京同仁堂的母集團為北京同仁堂（集團）有限責任公司，屬內地國有獨資企業，而負責「 同仁堂 」品牌產品於香港市場發展的為合資公司「同仁堂香港藥業」，根據北京同仁堂國藥於去年轉主板上市的文件，合資公司由兩個獨立第三方持有65%及10%權益，母集團則持有25%，而同仁堂香港藥業非母集團的附屬公司及聯營公司，獨立於母集團營運，根據市場條款從同仁堂國藥購買「同仁堂」品牌產品。據同仁堂國藥網頁資料，現時同仁堂於香港共88間分店中，有45間為母集團直接持有，包括是次被破壞的旺角彌敦道分店。