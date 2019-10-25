【重慶感謝日】重慶大廈逼爆　導賞團義工﹕看見跨越族裔的快樂

民陣召集人岑子杰在遊行前疑遭南亞裔人士襲擊事件，未令華裔與少數族裔關係破裂，反而較昔日共融。為感謝少數族裔人士支持，今日有網民發起「感謝日」，有人舉辦重慶大廈美食祭，到餐廳消費支持少數族裔。而香港首位印度裔註冊社工Jeffrey Andrews亦聯同多名義工舉辦重慶大廈導賞團，希望讓港人重新認識重慶大廈。重慶大廈由傍晚時份起便逼滿人潮，有餐廳坐滿港人，甚至「滿座」，有少數族裔人士向港人表達謝意。 負責帶導賞團的義工Bosco表示，得悉Jeffrey舉辦導賞團即義不容辭，希望透過介紹重慶大廈，破除港人的刻板負面印象，「親身入嚟體驗，係最有效方法改變大家嘅睇法。」他指帶團的領隊全部義務工作，「大家都係想分享文化，睇到一種唔受族裔、宗教、文化影響嘅快樂」。 攝錄﹕鄧穎韜、羅子揚

在重慶大廈開士多的印度人操流利廣東話，歡迎港人光顧，並推薦大家試食甜品。(余睿菁攝)

民陣召集人岑子杰在遊行前疑遭南亞裔人士襲擊，一度傳出網民號召攻擊清真寺或重慶大廈，不過周日（10月20日）九龍區遊行，示威者不但未有施襲，更主動保護兩地，少數族裔人士亦在重慶大廈外派水予示威者，雙方放下成見。為感謝少數族裔人士支持，今日有網民發起「感謝日」，有人舉辦重慶大廈美食祭，到餐廳消費支持少數族裔。而香港首位印度裔註冊社工Jeffrey Andrews亦舉辦重慶大廈導賞團，召集多名義工，包括少數族裔人士、融樂會創辦人黃惠芬、提倡多元文化教育的社會企業「愛同行」的董事Bosco等。重慶大廈由傍晚時份起，門口已有人排隊準備參加導賞團，入夜後大廈更逼滿人潮，走廊水泄不通。有餐廳坐滿港人，甚至「滿座」，有少數族裔人士向港人表達謝意。

晚上8時，重慶大廈外，有市民戴口罩及舉起標語，大門有近百人聚集，並不斷大叫口號「香港人反抗」、「五大訴求，缺一不可」。他們亦邀請在場的南亞裔人一同唱歌《Do you hear the people sing?》

Bosco希望透過導賞團，令香港的華人認識在港生活的少數族裔人士，建立友好關係，甚至結為朋友。(余睿菁攝)

帶隊的Bosco表示自己從事多元文化的教育工作，平日經常帶學生、公眾認識重慶大廈，以及尖沙咀、深水埗、灣仔等地區的本土文化。今次的導賞團是Jeffrey主動請他幫忙，希望讓多點香港人認識重慶大廈，他立即義不容辭。過往香港人常聽到有關重慶大廈的負面新聞，例如搶劫等罪案，甚至可能是家長有負面印象，並叫子女不要到重慶大廈。其實當大家走入重慶大廈，會發現並不恐怖，反而會發現大家都努力工作，「親身入嚟體驗，係最有效方法改變大家嘅睇法。」他坦言岑子杰襲擊事件及周日九龍遊行後，少數族裔人士快速作回應，以免港人將事件變得負面，認為南亞裔都是壞人，「如果唔回應，唔反應，可能大家會將事件變得好負面。如果做回應，話畀大家知南亞裔都譴責暴力，唔認同做法，大家會明白同一族裔入面都會有唔同想法嘅人，唔係全部都係唔好嘅人。」少數族裔的正面回應，以及派水作支持，令香港人有興趣了解在港的少數族裔人士。

Bosco希望導賞團令大家更深入了解少數族裔，令大家結交更多朋友。他指香港的華裔人士完全沒有少數族裔的朋友，而他透過此工作與少數族裔人士成為朋友，期望香港人亦可以與少數族裔人士建立友誼關係。他指帶團的領隊全部義務工作，「大家都係想分享文化，睇到一種唔受族裔、宗教、文化影響嘅快樂」。

+ 3 + 2

融樂會創辦人黃惠芬亦做帶團領隊，她指重慶大廈設有賓館，價格由百元至千元不等，亦有大量餐廳。她亦破解市民大眾對重慶大廈的誤解，指大廈曾經被認為是龍蛇混雜、治安差，女士不敢進入，因為擔心會被非禮。不過，過去廿年已不曾發生嚴重罪案，因有良好的管業處負責處理大廈的治安問題。她舉例指，曾有一樓一、嫖客在大廈流連，保安員不會趕走一樓一，但會尾隨嫖客及不斷嗌咪，令嫖客感「無癮」而離開，他們跟了一年後，嫖客不再到重慶大廈，故一樓一亦移遷至其他地方。她指由於大廈內餐廳多，競爭大，故餐廳外會有南亞裔人士「拉客」，但指大家都是友善，有時只是感無聊而「口花花」，港人不用過於擔心。

+ 5 + 4 + 3

【2019】信奉錫克教的印度人指其士多在重慶大廈開業40年，自己在重慶大廈工作30多年，他指印度今個星期日是排燈節，即新年，他分享腰果甜品，並推薦大家買半價、僅19元的印度威士忌。

【2009】重慶大廈外，有市民戴口罩及舉起標語，大門有近百人聚集，並不斷大叫口號「香港人反抗」、「五大訴求，缺一不可」。他們亦邀請在場的南亞裔人一同唱歌《Do you hear the people sing?》

【1945】土生土長的印度大學生表示自己小學、中學及大學皆在港讀書，今日負責帶導賞團。他指重慶大廈是世界上好特別的地方，不同少數族裔人士在大廈中營商，亦是聚會的場所。

【1938】市民陳先生之前甚少到重慶大廈，對少數族裔沒有正面或負面的任何感覺，今日參與導賞團，有人介紹重慶大廈，對重慶大廈歷史及商舖有多點認識，「自己嚟行唔會知道咁多」，覺得不同國籍人士都很友善。他指「唔知平時重慶大廈係點，但今日真係好旺。」並讚奶茶好飲有薑味。

【1855】融樂會創辦人黃惠芬亦做帶團領隊，她指重慶大廈設有賓館，價格由百元至千元不等，亦有大量餐廳。重慶大廈曾經被認為是龍蛇混雜、治安差，但過去廿年已不曾發生，因有良好的管業處負責處理大廈的治安問題，她舉例指有一樓一、嫖客在大廈流連時，保安員不會趕走一樓一，但會尾隨嫖客及不斷嗌咪，令嫖客感「無癮」而離開，他們跟了一年後，嫖客不再到重慶大廈，故一樓一亦移遷至其他地方。她指由於大廈內餐廳多，競爭大，故餐廳外會有南亞裔人士「拉客」，但指大家都是友善，有時只是感無聊而「口花花」。

她表示，非洲有54個國家，而香港最多的是尼日利亞，約有3000人，當年因為踢甲組而來，現時不少人與香港女性結婚。而重慶大廈內有不少非洲菜餐廳，她提醒大家光顧時可用英文問清楚是哪一個國家的菜色，而重慶大廈內主要為尼日利亞及肯亞菜。她亦介紹印度菜分北部及南部，香港主要是北部菜為主，只有少量餐廳賣定價較高的南部菜。

領隊Bosco表示自己從事多元文化的教育工作，平日經常帶學生、公眾認識重慶大廈，以及尖沙咀、深水埗、灣仔等地區的本土文化。今次的導賞團是Jeffrey主動請他幫忙，希望讓多點香港人認識重慶大廈，他立即義不容辭。過往香港人常聽到有關重慶大廈的負面新聞，例如搶劫等罪案，甚至可能是家長有負面印象，並叫子女不要到重慶大廈。其實當大家走入重慶大廈，會發現並不恐怖，反而會發現大家都努力工作，「親身入嚟體驗，係最有效方法改變大家嘅睇法。」他坦言岑子杰襲擊事件及周日九龍遊行後，少數族裔人士快速作回應，以免港人將事件變得負面，認為南亞裔都是壞人，「如果唔回應，唔反應，可能大家會將事件變得好負面。如果做回應，話畀大家知南亞裔都譴責暴力，唔認同做法，大家會明白同一族裔入面都會有唔同想法嘅人，唔係全部都係唔好嘅人。」少數族裔的正面回應，以及派水作支持，令香港人有興趣了解在港的少數族裔人士。

Bosco希望導賞團令大家更深入了解少數族裔，令大家結交更多朋友。他指華裔人士完全沒有少數族裔的朋友，而他透過此工作與少數族裔人士成為朋友，期望香港人亦可以與少數族裔人士建立友誼關係。他指帶團的領隊全部義務工作，「大家想係想分享文化，睇到一種唔受族裔、宗教、文化影響嘅快樂」。

【1840】Jeffrey坦言過去四個月香港人皆經歷辛苦的日子，而重慶大廈的生意亦受影響，希望香港人多加支持。重慶大廈內的走廊人滿為患。

【1829】印度社工Jeffrey及巴基斯坦裔的kk由三歲便是朋友，Jeffrey指印度及巴基斯坦在打仗，但身在香港的印度人及巴基斯坦人關係良好，餐廳也開在一起，並指香港是一個融洽的地方。喬寶寶的表哥亦在重慶大廈開餐廳，並以廣東話介紹餐廳，稱﹕「多謝香港人支持我哋。」

【1817】社工Jeffrey亦有帶隊，他介紹Paul的加納餐廳，餐廳提供飲品予參與者嘗試。有參與人士表示味道似「Vodka」，後勁甚強。Jeffrey介紹重慶大廈的髮型屋，收費便宜，並會提供少少面部按摩。他指男士或女士皆會光顧，髮型師懂得剪年輕人的髮型，並會剪回教徒的頭髮。其後，他們介紹土耳其式的Pizza店，指香料味道較重，Pizza店亦提供肉類試食，參與者指味道不俗。

【1800】來自非洲加納的Dickson介紹非洲的餐廳，並指其朋友Paul的餐廳，因為大家的支持已滿座，他感謝港人支持，並希望大家為自己鼓掌。Dickson指重慶大廈不止有咖哩，亦有非洲菜如加納菜、尼日利亞菜。他表示在重慶大廈生活十五年，歡迎大家隨時發問。Paul的餐廳不止只加納菜，亦有菲律賓菜，供應予菲律賓人士，Paul歡迎大家其他日子到來光顧，指今日經已滿座，並稱﹕「香港加油」。而首輪的導賞團亦宣佈結束。

【1755】領隊Bosco介紹重慶大廈內有尼泊爾、印度、肯亞等籍裔人士，並指少數族裔人士難以融入香港社會的原因是語言問題。土生土長的巴基斯坦義工以流利廣東話指第三語言是廣東話，母語是烏都話，第二語言是英文。Bosco指少數族裔人士學習廣東話只可以從學校學習，十分困難。

【1747】導賞團到二樓後自由活動，讓參與者自由品嚐美食。有少數族裔人士向鏡頭表示﹕「朋友，大家好嘢！」亦有少數族裔義工以廣東話稱﹕「隨時嚟食冇問題呀，歡迎大家。」並介紹一間歷史悠久、由1987年開業的餐廳，以及一間1990年開業的素食餐廳，並指重慶大廈只有兩間素食餐廳，而且絕對是素食，廚具只會用於煮素食，不似其他聲稱是素食餐廳卻以同一個鍋煮素食及肉食。

【1737】首輪導賞團已開始，帶隊的義工Bosco介紹少數族裔的甜品，並即場讓參與人士試吃。Bosco介紹甜品店的老闆是尼泊爾裔，並以尼泊爾文「大哥」稱呼老闆。老闆曾任啹喀兵，其後在重慶大廈開店，今日協助導賞團，領隊指尼泊爾人士為香港作出不少貢獻。老闆介紹甜品大多會包著其他食材，以減低甜度。Bosco指尼泊爾的「多謝」發音似「探你阿爸」。「大哥」其後以英文表示大家都是香港人。

【1714】重慶大廈外開始有人龍，約有數十人排隊。