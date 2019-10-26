【新城市廣場罷買日．直播】美心、華為、喜茶圍板　市民展示文宣

下午逾百人於新城市廣場中庭聚集，不少人將不同文宣張貼於牆上，又有展出不同反修例畫像的「和理非畫展」，吸引途經市民圍觀，氣氛平靜。有在場的銀髮族表示今日有人發起18區爆買日，為了不與該個活動相沖，將會取消今日的新城市罷買日行動，有活動負責人帶同揚聲器，表示會繼續到不同商場宣傳罷買活動。

反修例風波未平息，示威行動仍然遍地開花。今（26日）再有一班銀髮族於沙田新城市廣場發起《銀髪族響應罷買行動Bye Buy Day》，每到特定時間會在巡演，遊走各層，表示要在「窗櫥遊走、攰就抖抖」，不過他們堅拒堵塞商舖，只呼籲在場人士一同加入行動。

在新城市近中庭位置，有市民展示出多張文宣及畫作，並有在場人士派發明信片，該張明信片背後有QR-CODE，用手機掃瞄後可以連接至文宣網站。（郭倩雯攝）

（郭倩雯攝）

【16：50】活動持續至下午4時許，有活動負責人帶同揚聲器，表示活動於下午5時完結，銀髮族會繼續到不同商場宣傳罷買活動，又指於11月24日區議會選舉是另一個重要戰場，呼籲大家參與投票。

【14：50】近百名市民逗留在中庭位置，觀賞「和理非畫展」。銀髮族將「10.26爆買挑戰日」的文宣張貼在牆上，有市民用電話掃描文宣上的QR-CODE，以查閱黃、藍商店名單。新城市廣場現場氣氛大致平靜，未見保安出現。

【14：40】有在場的銀髮族表示今日有18區爆買日，為了不與該個活動相沖，將會取消今日的新城市罷買日行動。其間有銀髮族成員展出多張海報，包括首次帶團的新屋嶺的海報，並有人開咪呼籲市民參與「18區爆買日行動」以支持黃店。

【14：36】在新城市近中庭位置，有市民展示出多張文宣及畫作，並有在場人士派發明信片，該張明信片背後有QR-CODE，用手機掃瞄後可以連接至文宣網站，內有關於五大訴求的中英文資料。另外市民可以到場畫畫，將他們的心聲透過畫作表達。

【14：35】有人於商場內播放歌曲「願榮光歸香港」，播放完畢後有人高叫口號。

【13：40】有一名戴著「V剎」面具的男子到新城市廣場中庭高叫「光復香港 時代革命」數次，現場無人回應。

【14：05】銀髮族抵新城市廣場並播放「願榮光歸香港」。