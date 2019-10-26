【新城市廣場罷買日】美心、華為、喜茶圍板　市民展示文宣

下午逾百人於新城市廣場中庭聚集，不少人將不同文宣張貼於牆上，又有展出不同反修例畫像的「和理非畫展」，吸引途經市民圍觀，氣氛平靜。有在場的銀髮族表示今日有人發起18區爆買日，為了不與該個活動相沖，將會取消今日的新城市罷買日行動，有活動負責人帶同揚聲器，表示會繼續到不同商場宣傳罷買活動。

反修例風波未平息，示威行動仍然遍地開花。今（26日）再有一班銀髮族於沙田新城市廣場發起《銀髪族響應罷買行動Bye Buy Day》，每到特定時間會在巡演，遊走各層，表示要在「窗櫥遊走、攰就抖抖」，不過他們堅拒堵塞商舖，只呼籲在場人士一同加入行動。

在新城市近中庭位置，有市民展示出多張文宣及畫作，並有在場人士派發明信片，該張明信片背後有QR-CODE，用手機掃瞄後可以連接至文宣網站。（郭倩雯攝）

（郭倩雯攝）

銀髪族發起《銀髪族響應罷買行動Bye Buy Day》，稱以不消費的方式對商家、政權施壓，促使商家督促政府回應市民訴求。下午約2時，銀髮族抵新城市廣場，並播放「願榮光歸香港」等歌曲。過去多間因曾發表撐警言論、疑與「福建幫」有關及中資的「藍店」都被破壞，新城市廣場的「藍店」都無一倖免，如飲品店喜茶被破壞後，現已圍上木板，甚至將招牌完全遮蓋，暫停營業；而手機品牌華為亦同一命運，如路經市民完全無法得知該舖位屬哪一間店舖，需要在場保安指示。另外與華為相鄰的中國銀行及優品360均圍上木板，優品360又用紙上遮蓋招牌，不過店舖照常營業。

「和理非畫展」吸引市民圍觀

在新城市近中庭位置，有市民展示出多張文宣及畫作，並有在場人士派發明信片，該張明信片背後有QR-CODE，用手機掃瞄後可以連接至文宣網站，內有關於五大訴求的中英文資料。另外市民可以到場畫畫，將他們的心聲透過畫作表達。有在場的銀髮族表示今日有人發起18區爆買日，為了不與該個活動相沖，將會取消今日的新城市罷買日行動。其間有銀髮族成員展出多張海報，包括首次帶團的新屋嶺的海報，並有人開咪呼籲市民參與「18區爆買日行動」以支持黃店。

呼籲區選投票

活動持續至下午4時許，現場不時播放歌曲，有活動負責人以揚聲器表示活動於下午5時完結，銀髮族會繼續到不同商場宣傳罷買活動，又指於11月24日區議會選舉是另一個重要戰場，呼籲大家參與投票。