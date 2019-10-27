【10.27觀塘．總覽】200人參與集會摺紙鶴　母子派糖果送祝福

反修例風波持續，今日有網民發起於尖沙咀及觀塘的集會，觀塘方面，則於海濱公園舉行「自由紙鶴暨追悼會」。至上午11時，海濱花園一帶暫不見警力佈防，商戶仍舊正常營業。活動於下午4時開始，逾200人在海濱公園聚集及摺紙鶴。不少父母帶同子女出席活動，指希望讓年輕一代知道香港現時的情況。他們亦準備糖果、書籤等小物品贈予出席活動的人士，「香港人呢幾個月需要有更多嘅愛同埋正能量」。

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【1904】集會完結，氣氛平靜。現場人士陸續回收現場紙鶴後分批散去。

【1849】集會入夜後仍然繼續，參與者繼續摺紙鶴。

【1815】出席人士以紙鶴排出「香港加油」的文字。

【1759】經個半多小時的摺紙鶴環節，大台呼籲現場人士沿海濱公園環繞一周，並在大台前放低紙鶴。目前紙鶴放滿台前草地。

【1657】潘母帶同一對八歲及五歲兒子參與活動，準備了糖果及寫有「God is love」卡片送予參與者。潘母表示，希望讓一對兒子知道香港現時的情況，在此數個月看看社會發生什麼事，「學會愛呢個地方」。他們準備小物品送予大家，「香港人呢幾個月需要有更多嘅愛同埋正能量」。八歲長子表示知道香港發生的事，「哥哥姐姐向度為未來嘅後代係度爭取幸福！」並向大家說﹕「加油，堅持落去。」

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【1621】默哀完畢，大會致辭指：「願天上每一位義士安息。」並宣布大會摺紙鶴活動將由現時持續至下午六時。完成活動後，大會將舉行「和你行」活動環繞觀塘海濱一周，屆時在場人士將可把紙鶴放到大台兩邊。現場人士現正排隊取手工紙摺紙鶴。

【1617】大會朗讀自反修例以來的死亡人士，並進行默哀悼念環節。現正進行兩分鐘站立默哀儀式，並播放《願榮光歸香港》鋼琴純音樂作背景音樂。

【1615】直升機不時在上空盤旋，海濱花園能清晰聽到直升機引擎聲。

【1606】今午，有網民於觀塘海濱花園發起「觀塘自由紙鶴」活動。約下午四時，海濱花園有200多人在場摺紙鶴，當中有家長帶同帳幕到地與孩子一邊野餐一邊摺紙鶴。

有網民發起今日於觀塘海濱公園舉行「自由紙鶴暨追悼會」，至上午11時，海濱花園一帶暫不見警力佈防，附近商戶仍舊正常營業。