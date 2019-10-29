兆禧商場翻新重整　24年腸粉店榮休　兩代屯碼人失童年味道

「我由細睇到佢哋大，佢哋真係有心，佢哋真係有心......」腸粉姨姨還是一貫的溫文有禮。 到兆禧店排隊買腸粉的人，年齡層橫跨7至70歲。有買腸粉給孫女吃的婆婆，有遠嫁粉嶺區特地回味童年味道的人妻，也有親歷屯門碼頭變遷的而立青年。時代巨輪下兆禧商場裝修，經營24年腸粉店榮休，兩代屯碼人失去童年味道，難掩不捨之情。

「如果唔趕時間就喺度坐陣啦，因為我哋聽日要拆㗎啦。」兆禧店賣的不但是腸粉、撈麵，更是一種人情味。（鄧栢良攝）

「為提升商場形象及購物環境，本商場部份位置、街市及羽毛球場將進行翻新重整工程......」兆禧商場告示在涼風中更覺冰冷，街市範圍長久以來被附近蝴蝶街市淘汰而十室九空，近年只得「兆禧店」腸粉為街坊口腹帶來溫暖。

吳太拄拐杖來到，早市繁忙但老闆不忘叮囑吳太要身體健康，又說：「你如果唔趕時間就喺度坐陣啦，因為我哋聽日要拆㗎啦。」留下電話予吳太保持聯絡：「我認聲好犀厲咖，聽聲就知你係邊個。」吳太剛才知道腸粉店今日（29日）最後一天營業，大表驚訝：「下！你（老闆）唔做啦？佢話係啦，拆啦，裝修。」稱老闆與女兒稔熟，與孫女均是此店常客「放咗學又嚟食撈麵、腸粉、燒賣。」

「我由細睇到佢哋大，佢哋真係有心，佢哋真係有心......」腸粉姨姨還是一貫的溫文有禮。（鄧栢良攝）

兆禧商場11月1日起翻新重整，老闆亦決定退休，結束在兆禧街市經營24年的腸粉店。朝6時半晚6時半，為屯門碼頭居民供應早餐午餐，更是學生哥放學的聚腳點。無怪乎老闆說：「好多小朋友都返嚟，唔捨得囉。我由細睇到佢哋大，佢哋真係有心，佢哋真係有心。」

老闆口中的小朋友，部分已踏入而立之年。Louis在屯門碼頭土生土長30年，由於讀旁邊仁濟醫院羅陳楚思小學，從兆禧店開店光顧至今，見證屯碼多年來變遷。十多年前海翠商場（現稱海趣坊）翻新，之後到蝴蝶商場翻新，如今到兆禧商場。「細細個會個個場去周圍玩，其實都多經歷好多回憶，其實都真係唔捨得嘅，講真。」海翠、啟豐、兆禧、蝴蝶各個商場四處跑，屯門碼頭的小朋友都是這樣長大的。

「細細個會個個場去周圍玩，其實都多經歷好多回憶，其實都真係唔捨得嘅，講真。」在屯門碼頭土生土長的Louis見證附近一帶變遷，對兆禧店結業難掩不捨之情，但明白時代巨輪下的無奈。（鄧栢良攝）

「真係好似自己屋企咁，日日放學都會過嚟呢度食嘢玩。」Louis對兆禧店結業難掩不捨之情，但明白時代巨輪下的無奈。記得初時腸粉一蚊一條，20多來沒有大加價，按Louis的話說，仍是「街坊人情價」。所以他長大成人工作後有份薪水，「咪嗌姨姨佢任篤囉，佢話畀幾錢咪畀幾錢囉。貴得去邊呀，咪廿來三十蚊一兜，平平地又飽肚。」

阿姨都辛苦啦，我記得嗰陣時最初佢禮拜日都唔開，到後來唔知邊年開始禮拜日都開，日日咁樣其實都好辛苦，我都希望佢襯依家咪休息返下囉。 屯門碼頭街坊Louis

兆禧店所在兆禧街市過去一段時間空置率高，街坊多往附近蝴蝶街市買餸，加上時間沖擦下變得殘舊，街坊對裝修重整都表示理解。（郭倩雯攝）

兆禧店所在兆禧街市過去一段時間空置率高，街坊多往附近蝴蝶街市買餸，加上時間沖擦下變得殘舊，街坊對裝修重整都表示理解。