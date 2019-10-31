【逃犯條例】新蒲崗40年冰廳疑遭抹黑　太子孫澄清：從來冇人撐警

於新蒲崗屹立40年的金寶冰廳，懷疑日前遭人於連儂牆貼上「藍店」、「罷食」、「撐警」的紙張抹黑，其後有人經過餐廳時候斥責「藍店」，更有員工、顧客遭指罵，數名聲稱是冰廳太子孫於網上帖文，眼見爺爺用心經營冰廳多年，近日因事件悶悶不樂，同時擔心會有人破壞歷史悠久的冰廳，澄清冰廳從來沒有人支持警方，亦從來無人斥責示威者有問題，希望大家守護香港的同時，亦能守護香港僅有的真冰廳文化。

新蒲崗40年歷史的金寳冰廳疑遭人抹黑。（陳浩然攝）

金寶冰廳由何氏家族經營，於70年代開始屹立新蒲崗。一名姓何的女網民於社交網站帖文稱，新蒲崗一向非示威地點，曾有冰廳員工趕走撐警人士，冰廳之後開始被抹黑「撐警」，有人於附近連儂牆不停張貼紙張，指冰廳為藍店要「罷食」，何氏家族內的年輕人擔心何爺爺，因此想低調處理，並由每個孫輪流看舖。惟之後舖內先後有夥計、茶客被「兇」，多次有人行過舖面大聲稱冰廳是藍店，姓何女網民稱，其爺爺終得知舖頭被抹黑，自己悶悶不樂走到冰廳外。

姓何的女網民澄清，金寶冰廳絕對並非藍店，舖頭從來無人撐警，亦從來無人稱示威者有問題，形容其爺爺及爸爸對受傷示威者感到痛心，對於有人被捕感到憤怒，她續稱之前亦曾示威，形容香港人「真係好可愛」，相信示威者不會無理抹黑，但仍擔心會有人誤會到冰廳破壞。

冰廳一磚一瓦都是心血

姓何女網民續稱，冰廳營業由70年代至今，除年初一至初四及清明節， 數十年來一直都沒有休假，其90多歲爺爺仍然於冰廳內工作，又指其爺爺一直都愛惜晚輩及街坊，每一日都有街坊熟客及獨居老人到冰廳食飯，若休假爺爺會擔心他們，因此早前未有響應罷工。

她稱，冰廳的內的所有物件都用了至少數十年，一磚一瓦都是心血， 「連地下嘅磚都喺香港絕跡，我哋鋪頭喺香港所剩無幾貨真價實真正嘅冰廳 ，如果發生咩事有錢都買唔番」，她稱冰廳亦非要變成一間黃店，明白每一個香港人正守護香港，但希望同行的人亦能守護冰廳及所剩無幾的香港茶記文化，強調「不論手足做咩我哋都不割，希望手足們都唔好因為謠言，唔好因為可能有人借刀，同香港僅有的真冰廳文化割席。」