【11.3集會】防暴沙田集會前先拘五人　屯門駐重兵截查青年

網民今日號召「香港人反警暴 七區緊急行街」，下午1時起在多區進行示威活動，防暴警亦嚴陣以待，早於集會舉行前在高風險地區駐守、截查甚至展開拘捕。當中沙田百步梯一度有多名穿黑衣青年聚集，防暴在集會前以涉嫌襲警，至少拘捕五人；而屯門大會堂外，亦有黑衣青年被截查，青年無奈表示，因自己背包袋有V煞面具惹麻煩，又被警察質疑家住天水圍卻現身屯門，慨嘆假日已不能出街。

下午1時許，沙田集會剛開始就有防暴警在百步梯展開拘捕，目擊者劉小姐指，當時突然有數名便衣警將青年按在地上，她與其他市民上前了解，被要求跪低，但她未有照做，其間與便衣警有拉扯，右手留有紅痕，其後有軍裝警將她放行。

目擊者王先生亦表示，下午1時40分，數名在百步梯的黑衣蒙面青年到廁所換衫，之後在百步梯側花圃被多名便衣警員按在地上，多名市民上前了解，便衣警指青年曾襲警，又指他們藏有錘仔等工具，市民一度起哄，約30名防暴警支援，曾用胡椒噴霧指向市民，其後將五名青年拘捕帶走。

至於屯門大會堂，下午2時陸續有市聚集，防暴警亦在多處截查市民，一名少年於洗手間外被搜查，在場市民指罵警員「去廁所都拉」。被截查的姓張青年表示，「我比較衰嘅，行街去廁所，警察話循例都要查下」，他稱自己有帶面具在身上，諷刺大家絕對不要帶面具出街，又勸大家不要出街，因為會被人拘捕。他又指自己在天水圍居住，但到屯門行街，結果被警方質問。

防暴警之後又到時代廣場外戒備並截查黑衣年輕人，又向在場人士質問：「邊個犯法！」並質問一名戴有頭盔的《明報》記者是否違法，雙方有語言衝突。防暴警隨即舉藍旗。示威者跑入商場內，並將雨傘及繩索封了大門，阻止防暴警進入。