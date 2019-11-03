【七區集會】新城市混戰　岑子杰：感到恐懼　衛慶祥：噩夢再現

沙田新城市廣場下午有逾百市民聚集，在商場內合唱反修例歌曲及高叫口號，其間有示威者破壞沙田站設施，防暴警趕至，並在新城市廣場內搜捕，場面混亂。今次是繼7月14日後，防暴警再入新城市廣場執法，沙田區區議會候選人之一的岑子杰形容，現場尚有其他市民，但警方行徑如失去理智，實在令人感到恐懼。沙田區議員衛慶祥在衝突後，亦在新城市廣場內開咪指，「噩夢在今天再次出現」，對防暴警入商場，居民聲音一面倒表達極不滿。

早前曾遇襲、沙田區議會「瀝源」候選人岑子杰中午時分，坐着輪椅在沙田街市擺街站，對於有防暴警衝入新城市廣場搜捕，岑批評警方的行動完全不受控制，例如上周萬聖節及昨日的維園集會，警方發射催淚彈，及採用武力驅散，而今日在進入新城市廣場追捕示威者時，現場亦有其他市民，但行為卻如理智盡失，令人恐懼。

提及其傷勢，岑稱左膝發炎還未消腫，未能用力，伸直及屈曲都有難度，而且走路不能太快，又不能站立太久，但整體尚算良好，過去兩周他一直休養，無法接觸街坊，因此即使坐着輪椅亦要盡快返回社區拉票。岑期望民主派能在今次選舉勝出，奪得18區主導權，發揮一個諮詢架構角色，令民意足份反映予政府，同時監察警隊行為，「做返一個紀律部隊」。

「瀝源」選區候選人尚有當區區議員黃宇翰。

促警方公開道歉

沙田民主派議員、「沙田巿中心」區議員衛慶祥在商場發言，他對剛才無法保護巿民表達歉意。他表示，根據法例，警方無權在不知悉追捕者身份時，進入私人地方採取行動。他斥警方在7月14進入新城市拘捕製造大混亂，已令居民非常憤怒，但豈料噩夢在今天再次出現。

本身是資深區議員的衛慶祥表示，本以為警方會吸取7月14日的經驗，知道警方進入商場有多危險和令人反感，又指警方剛才進入商場時，居民聲音一面倒表達極不滿。

他又指，剛才警方進行商場以武力採取拘捕行動，畫面非常混亂，有小朋友不知所措狂奔，有成年人驚恐得痛哭，他表明將會要交代新鴻基是否有批准警員進入商場，又要求警方公開道歉，「我要同新鴻基講，沙田地標第二次被警方破壞、踐踏，你（新鴻基）要向警方表達態度，不應禁若寒蟬。我唔會戴口罩，因為我無做對唔住巿民嘅嘢。」衛慶祥有競逐連任下區議會選舉，同區參選人倘有鄧肇峰。