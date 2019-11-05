西貢候選人梁衍忻義工遭潑糞　三日內兩度報警　重案組跟進

今早（5日）九時許，西貢市中心參選人「西貢鄉民」梁衍忻表示，其義工於西貢消防局街站位置遭潑糞，稱三日內已第二度報案，直指「點解唔可以用返啲正當手法，堂堂正正做實事，爭取居民支持？」目前案件已交由黃大仙重案組跟進。

梁衍忻斥應用正當手法爭取居民支持

今早（5日），西貢市中心參選人「西貢鄉民」梁衍忻於社交媒體上表示，義工於西貢消防局對開擺街站時遭潑糞，白色衣服上留下污跡，梁衍忻於個人專頁上斥責相關人士，並表示「廿一世紀喇，可唔可以文明少少」，帖文下有網民留言替她打氣。梁下午再於社交媒體上表示，警察到場後，拍下照片後指將會轉交重案組跟進。梁又指擺三日街站內，已曾報兩次警，質疑「係咪市中心嘅候選人係唔可以喺西貢擺街站？」指相關事件浪費她的時間處理報案及投訴，稱「點解唔可以用返啲正當手法，堂堂正正做實事，爭取居民支持？」

有人於車上從後潑糞

梁衍忻回覆指，今早8時45分，和幾名義工於西貢公路、消防局對出位置擺完街站，其中三位義工收起直幡後，站在西貢公路中間的安全島上，等侯交通燈過路時，突然有人從身後路過的車輛上向他們潑糞便。她指，由於事件發生得太突然，義工們都反應不及，未及看清涉事者的樣貌、車輛的種類及車牌：「但因為有義工被人從頭上淋糞便，我們估計涉事車輛是客貨車或貨車。」除了義工全身被潑外，其手上的直幡亦被濺上糞便。

梁衍忻表示已就事件報警，警方會如何跟進事件，尚要待義工下午到警署錄完口供才知道，但由於義工未能看清涉事者及車輛車牌，故警方未必能找出相關人士：「我們組織在另一區的候選人何偉航早前遇襲，當時重案組、反黑組也沒有查出甚麼。」

事實上，是次並非梁衍忻及其團隊首次受到滋擾，她指早前曾於凌晨3時收到滋擾電話，而上周日擺街站時，亦有男子破壞其直幡，並將追上前、打算拍攝的義工手機推跌在地上，當時在警方的調停下，男子道歉了事，但今日再有人滋擾義工，令她有感面對的威脅愈來愈大：「一開始我也以為是偶發的事件，因為我不相信西貢人會做這種事。」

組織成員研究套丁議題 未知是否得罪他人

在接二連三的滋擾事件下，她表示不清楚自己或「西貢鄉民」是否得罪了哪一邊的勢力：「我們組織有成員會研究套丁、賣地等和西貢規劃有關的議題。」距離選舉尚有兩星期，梁衍忻直指「冇得退」，將繼續如常擺街站，接下來亦會招募更多義工、懂防身術的街坊幫忙，保障街站義工的安全。

案件交黃大仙重案組跟進

警方指，今早9時接獲一名姓梁報案表示，當時兩名女子及一名男子正在收起旗幟時，突然遭淋異物，其中一名女子腳部受傷，案件仍在調查中，暫未有人被捕，由黃大仙重案組一隊跟進。

翻查資料，「西貢鄉民」另一成員、白沙灣候選人何偉航早前曾被四名男子襲頭部需送院治理，而梁衍忻落區時亦曾受到騷擾。

西貢市中心候選人包括西貢鄉民梁衍忻，以及民建聯吳仕福；而白沙灣候選人分別為工黨何偉航，以及民建聯陳權軍。