西貢鹽田梓藝術節月底開幕　展17組本地藝術家作品　介紹客家文化

由旅遊事務署主辦的西頁「鹽田梓藝術節」將於11月30日開幕，為期一個月。今年的藝術節以「天」作主題，共展出17組由本地藝術家、年輕人及鹽田梓村民創作的作品。藝術節期間，亦會舉辦不同宗教、自然生態及客家文化的活動，活動將於稍後接受網上報名，歡迎本地及外來旅客登記。

全部藝術品皆由本地藝術家、年輕人及鹽田梓村民所創作。（文化葫蘆提供圖片）

為期三年 以「天．地．人」為主題

去年2月，財政預算案撥款2,400萬元舉辦為期三年的「鹽田梓藝術節」，計劃由「文化葫蘆」於今年4月中標。藝術節以「天．地．人」為每年主題，今年以「天」為主題。藝術節活動以「追尋靈性，六感體驗為定位」，推廣探索式旅遊體驗。

用「山竹」樹木殘枝創作藝術品

文化葫蘆策展人吳文遠表示，今年藝術節將會展出17組作品，分別於鹽田梓及西貢市中心擺放。全部藝術品皆由本地藝術家、年輕人及鹽田梓村民所創作。吳文遠強調，藝術節強調「在地」，因此所有藝術品與鹽田梓的文化、特色、歷史相關，「例如有藝術家為了創作，直接住在島上，所以這些藝術品都有其故事性。」部分藝術品又會直接使用島上物料創作，例如使用颱風「山竹」吹襲過後的樹木殘枝。

糅合天主教與客家文化

吳文遠指，選擇鹽田梓，是由於鹽田梓是一個十分有特色的地方。西貢鹽田梓是一個有近三百年歷史、融合了天主教和客家文化的小島，島上居民以客家陳氏為主。鹽田梓聖若瑟小堂修繕項目和鹽田活化項目分別於2005年及2015年獲「聯合國教科文組織」頒發亞太區「文化遺產保護優異獎」及「傑出獎」。

因此除了藝術品，藝術節期間亦會舉辦不同宗教、生態及客家文化的活動。例如有泰澤祈禱晚會、文化生態或靈性探索導賞團、鹽田製作工作坊、客家茶粿工作坊、客家山歌表演等，讓訪客認識客家文化之餘，亦能探索人與大自然之間的關係。

稍後接受網上報名 活動期間增加渡輪班次

交通方面，有指鹽田梓位置偏僻，吳文遠則認為鹽田梓與西貢市中心距離只有約20分鐘船程，加上藝術節期間，將會增加渡輪班次，相信交通不成問題。吳文遠指，部分藝術品將於藝術節後成常設展品，錯過藝術節的市民可以繼續觀賞。至於活動方面，將於稍後接受網上報名，詳情可留意「鹽田梓藝術節」官網。