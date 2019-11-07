【逃犯條例】網民發起悼陳彥霖　將軍澳知專赤腳遊行至海旁

今晚（7日）有網民號召於將軍澳知專設計學院外，舉行「願我可再共你赤腳行」活動，悼念早前於油塘被發現浮屍海面的15歲女學生陳彥霖，多名參與人士晚上7時許到場，有人高舉「光復香港時代革命」旗幟，其間部分人脫下鞋子，赤腳出發步行前往將軍澳海濱公園方向，沿途又播放歌曲《願榮光歸香港》及高叫口號，有參與人士攜同悼念陳彥霖的海報。

遊行人士於晚上7時許由知專設計學院出發，沿途參與者互相提醒，小心避開沿路的碎石及釘。晚上8時許，遊行人士到達將軍澳海旁，其中一名發起人馬先生指，由於事件中陳彥霖的出事位置至今未確定，因此遊行到海旁位置就會結束，呼籲參與者可穿上鞋子。有參與人士於海旁燈柱貼上陳彥霖的畫像，另外又有多人拉起一幅陳彥霖的大型畫像，回到知專設計學院並將畫像掛起，有市民向畫像鞠躬。

發起人：感受赤腳行此路的感覺

馬先生表示，舉辦今次活動的目的是因為早前於網上見到一段短片，有一名拍片者赤腳由知專行到海旁，更導致受傷流血。馬先生指，現時知專學生可以進行抗議的程度有限，校方亦只是有限度地提供閉路電視紀錄，他希望透過活動感受赤腳行過此路段的感覺，他指赤腳行會限制步速，亦可計算如陳彥霖事發時赤腳行至海旁的可能範圍。

遊行過後，有參與人士拉起陳彥霖的大型畫像回到知專懸掛。（孔繁栩攝）

市民向畫像鞠躬。（孔繁栩攝）

就讀職訓局青年學院的15歲女學生陳彥霖於9月22日被發現浮屍油塘海面，其後警方於10月調查後相信死者身份為陳彥霖，指她於9月19日下午在美孚最後露面後失蹤，家人曾報警，警方其後相信死者死因無可疑。惟事件引起公眾關注，懷疑死者並非自殺及死因與反修例活動有關。

知專校舍屢受破壞

連日於將軍澳及知專設計學院有學生及市民悼念陳彥霖，職業訓練局（VTC）於上月曾公開16段閉路電視錄像，但學生及網民仍對錄像存疑，要求校方公開其餘的閉路電視錄像，知專校舍亦曾多度被示威者破壞。