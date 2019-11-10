【11.10新界】警朝天橋射催淚彈　擊中NOW女記者　NOW：罔顧安全

反修例風波持續不斷，網民號召今日下午2時參與「八區開花」示威活動，荃灣荃新天地有不少市民聚集，約下午3時許，防暴警員在商場外天橋制服一名男子，現場人士不滿喝罵，當防暴登車離開時，一名防暴警員未有關上車門，在行駛期間朝天橋發射一枚催淚彈，橋上一名NOW 新聞女記者左臂被擊中，出現瘀傷，暫無大礙。

下午3時15分，防暴警員在荃新天地天橋制服一名男子，防暴警員封鎖天橋，並驅趕市民往商場，不少市民不滿隔着大門玻璃指罵警員。約15分鐘後，防暴警收隊，從天橋落沙咀道登上警車離開，警車於行駛期間車門未有關上，一名防暴警員由車門開槍，向天橋發射一枚催淚彈。

左手手臂瘀傷

當時天橋上有不少記者正進行採訪，一名NOW新聞女記者的左臂被催淚彈擊中，頓時通紅出現瘀傷，女記者由旁人扶走，交義務急救員敷治。女記者憶述，當時她在大會堂對出天橋時，感到有硬物撞擊，之後才發現被一枚催淚彈直接打中手臂。

NOW：表示遺憾 保留追究權利

NOW新聞台傍晚發表聲明，指直播片段清楚顯示，防暴警員當時正收隊離開，車上警員持槍指向天橋，在沒有任何警示下，向天橋發射催淚彈，而橋上當時除了記者還有途人。

警員在沒有任何警示下向行人天橋上的人群開槍，導致本台記者受傷，實屬罔顧安全的行為，本台表示遺憾，並保留追究權利。