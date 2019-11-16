【區議會選舉】鄺俊宇北朗競逐連任　fb為素人造勢攻地區議題

反修例風波至今5個月，本月24日的區選能可順利舉行仍存變數，惟這場運動，激發不少新人或素人出來力抗建制派，令今屆選區罕有地出現零「白區」。當年以24歲之齡首次參選區議員，並成功當選的鄺俊宇，今年除了自己競逐連任，亦不忘鼓勵一班新人及素人，更以Facebook直播形式為他們打氣。

現年36歲的鄺俊宇，2007年以24歲之齡首次參選區選，便成功當選，在「北朗」區做了三屆區議員，今年他競逐連任。(蔡正邦攝)

現年36歲的鄺俊宇，2007年以24歲之齡首次參選區選，成功當選，在「北朗」區做了三屆區議員，今年他競逐連任。鄺俊宇稱，過去多年感激選民對他的支持，最近擺早站時，不少選民都為他鼓勵，「叫我加油，嗰種嘅支持係真係關心你，我會繼續努力去進行我哋嘅選舉工程，目標係承諾去做好我哋嘅地區工作。」

鄺俊宇稱，一直爭取撥款建朗屏新公園，近日釐清朗屏邨附近一塊牽涉多個持份者的土地後，成功連任後，會繼續爭取將該地方改善成一個供居民使用的舒適公園。除了完善區內設施，福利政策亦是鄺俊宇關注的，過去三屆的區議員工作中，他亦處理過千宗居民的求助個案。

惟選舉管理委員會日前將全港123個選區重新劃界，鄺俊宇所選的北朗選區有近半屬於私人住宅的選區被劃走，或對鄺俊宇的選情有影響。

元朗區議會應就721事件跟進

「北朗」是鄺俊宇長大的地方，反修例風波中所發生的元朗721事件，鄺俊宇表示，對於元朗人而言感受會更深，他稱團結的朗屏居民希望區議會能就事件作出跟進，「元朗區議會理應就住721事件進行一個調查同埋跟進，始終係元朗區嘅事，咁元朗區議會係責無旁貸，所以嚟緊新一屆區議會會點樣去做跟進，我諗大家都知道，還原一件事嘅真相係有助梳理整個嘅情緒。」

鄺俊宇的助理黎駿穎出戰屯門市中心選區，挑戰於當區做了20多年區議員的隱形建制派歐志遠。(蔡正邦攝)

將區議會選擇視為「支線任務」的鄺俊宇稱，今年區選多素人、新人出戰，或者是令香港改變的時候，「我哋要喺個制度去贏番我哋嘅香港，唔好忘記，區議員都有100幾個代表去選特首。」因此今屆區選以「初心不變 香港從此改變」為競選口號的鄺俊宇，全力支持新人參選。

鄺俊宇團隊中的多名成員亦於多區參選，而作為鄺俊宇小編之一的黎駿穎出戰屯門市中心選區，挑戰於當區做了20多年區議員的隱形建制派歐志遠。黎駿穎稱，已於屯門市中心做了兩年的社區主任，杜絕屯門公園噪音問題、完善屯門公路隔音屏得都是他關注的議題。另外，由於他擁有倫敦大學法律學士，亦希望幫助居民解決法律上的問題。

自言曾經也「新」過的鄺俊宇，希望以新人身份出戰的助理黎駿穎可於今次區選中有好成績。（蔡正邦攝）

以直播形式為新人、素人造勢

除了提攜自己團隊成員，鄺俊宇亦利用Facebook專頁，到各區尋找民主派的素人或新人，以直播形式為他們造勢，讓更多選民認識新人或素人，鄺俊宇直言，直播出街後，回應比想像中成功，有不少居民主動為當選新人或素人候選人做義工。問及為何如此落力支持新人，鄺俊宇直言，「因為我都新過，我諗起當年要周圍搵人幫我手，到我真係幫到人嘅時候，我真係好感恩，老土啲講，勿忘初心。」

鄺俊宇：做區議員要好紮實 不是單靠口號

鄺俊宇直言自己都「曾經新過」，分享過來人的經驗，稱做區議員要好紮實，「唔係淨係幾句口號出到嚟就夠，而係你要喺一個政策上邊，要有一個好透徹嘅諗法推動到，幫到選民。」選舉將至，鄺俊宇稱，「希望各位新人、素人真係唔好怕辛苦，你捱埋佢啦，日日都擺街站。」鄺俊宇引用邱吉爾名言「給我們工具，讓我們完全任務」，希望選民給機會新人，投他們一票，讓他們進入區議會。

民主黨鄺俊宇為元朗區「北朗」區候選人，同區候選人有民建聯譚煒霖；民主黨黎駿穎為屯門區「屯門市中心」候選人，同區候選人有自稱獨立的歐志遠，他有份提名林鄭月娥為特首參選人。

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