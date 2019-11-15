串燒店老闆娘患癌被批造假　眾籌食店：檢查報告證無恙　追回捐款

早前餐廳「光榮冰室」聯同十一間食店為荃灣一間串燒店「串燒保」老闆娘，眾籌約21萬的癌症標靶藥，惟其後有網民指老闆娘早前於網上發佈的病照疑為假圖，「光榮冰室」發聲明指，老闆娘進行身體檢查後發現其身體狀況並無不妥，食店決定向老闆娘追討捐款，並指老闆娘已交還扣除6萬多元檢查費用的捐款餘額。

位於荃灣鱟地坊串燒店「串燒保」姓范老闆娘，於9月時接受傳媒訪問指，因支持反修例運動學生，被不同政見人士恐嚇，其後透露自己患有淋巴癌二期。11月時包括「光榮冰室」在內的十二間食店，為范眾籌鏢靶藥費，籌得約21萬。

檢查報告指狀況無不妥

「光榮冰室」代表十二間食店發聲明指，范於上月31日聯絡他們指將要繳付3萬元標靶藥費用，冰室於是聯同多間同業，於本月1日至2日為范籌得約21萬應急錢。惟於范的病照被質疑造假後，冰室向范資詢事件，指當時回應因不想小朋友擔心，於是以假相頂替，並光顧黑市醫生及服用寵物杜蟲藥，又指范承諾會提交身體檢查報告。

聲明指范於兩日前的身體檢查報告指，其身體狀況並無不妥，亦沒有早前報導指的癌症，十二間食店決定向范追回善款，范亦爽快答應，並於昨日（14日）已交還14萬捐款，另外6萬4千元用作身體檢查的費用，食店決定不追究，有關捐款去向會短時間內公佈。聲明又向捐款人士致歉，希望大家於這場社會運動中保持信任的心。

「光榮冰室」代表十二間食店發聲明。

（網上圖片）