【三罷】多區交通燈損毀　沙田十字路口大擠　人車各不相讓

由網民發起名為「黎明」、「破曉」、「晨曦」、「曙光」及「旭日」三罷行動持續五日，示威者毀壞交通燈、設路障等，希望能癱瘓香港交通，呼籲市民響應罷工，抗議政府未有回應訴求。示威過後，有市民、解放軍清理路障，惟公共設施如交通燈、鐵欄等則需時修復，即使恢復行車，人車各不相讓出現大混亂，沙田有車被困15分鐘仍未能駛離路口。現場所見，未見有交通警或督導員指揮交通。

沙田源禾路及鄉事會路十字路口全部交通燈均損壞。（王譯揚攝）

屢成「戰場」的沙田源禾路及鄉事會路出現嚴重交通大混亂，由於該十字路口全部交通燈均損壞，現場所見，四方的車輛各不相讓，導致多輛車擠塞在路口不能前進。有市民稱，目擊有巴士近15分鐘都未能駛前，之後有司機落車協助指揮，車輛才回復秩序。其間有市民過馬路，與車輛距離甚近，情況險象環生。

好運中心二樓有市民觀看交通情況。（呂諾君攝）

有九巴職員在行人路上視察，他表示因知悉交通情況混亂來到現場，但不會走出路面指揮，「我唔會出啦，行出去就車死我啦。」他表示，剛已報警，希望有交通警會到場指揮。好運中心二樓有市民觀看交通情況。

沙田大涌橋路沿路亦有不少交通燈失靈，大涌橋路小瀝源路十字路口雖然未見有擠塞，但也有人車爭路的情況，而沙田路大涌橋路十字路口的交通燈亦是全部損毀，幸該處車流不算太多，部分車輛到達路口時亦會減慢車速，但仍出現不少車輛爭先駛過路口的混亂情況。

至於九龍區浸會大學外亦是重災區，浸會大學道與與聯合道交界交通燈全被破壞，沒有訊號，下午有市民及解放軍清理路面雜物後，逐漸恢復行車，通車後暫時車流不算頻密，交通情況大致暢順，沒有爭路情況。

運輸署表示，全港各區交通燈受到連日破壞，截至今日（16日）下午六時，約有140組受破壞的交通燈尚在搶修中，受嚴重影響的地區包括油尖旺、元朗及屯門，其中個別路段包括旺角彌敦道、亞皆老街、 屯門鄉事會路 、天水圍天瑞路及天秀路的交通燈的修復工作預計需時，呼籲駕駛人士和過路行人在關路口時請加倍小心和忍讓，注意安全，運輸署再次呼籲停止破壞交通燈及其他公路設施，切勿罔顧公眾安全。