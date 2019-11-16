【11.12中大】憂物資棄堆填區　中大生回校清理：捐有需要人士

11月11日，防暴警察向中大校園發射催淚彈，其後示威者發起「守護中大」行動，於12日與警方在二橋爆發衝突，警方指當日於全港共使用1567枚催淚彈及1312枚橡膠子彈。為抵抗警方，不同的物資由四面八方運入中大，包括救護物資、前線裝備、食物等。持續了五天的「中大戰役」於15日晚上九時許落幕，隨著最後一批示威者離開中大校園，人去山空，山城裡只剩下一堆堆用剩的物資。今天（16日），不少中大學生、校友以至非中大人進入中大清理物資，有中大學生表示：「我都擔心安全問題，但唔清物資會好浪費。」

「中大保衛戰」開初，有市民以人鏈方式將源源不絕的物資運送入中大。（資料圖片／香港01記者攝）

回校清物資 捐有需要人士

中大學生陳同學指，他於今日（16日）早上十時開始返回中大清理物資，「咁多物資擺喺度，遲早畀人（學校）清走，一次過扔去堆填區，好浪費，咁不如我回來拎物資給有需要的人。」他指從中大清走的物資例如食物、衣服等，會捐給有需要的人，或回收再用。

自11日起，在中大山頭內設置的物資站由山腳蔓延至山腰，除二橋、四條柱、崇基門及大學站的物資站外，還有不少教學樓變成大型物資站，物資堆積如山。陳同學指大家分工合作清理物資，他負責把物資分門別類，再逐項物資清走。「咁樣有效率啲。先將啲貴及急用的清走，例如gear及急救物品，否則好對唔住捐出物資的人。」現時遺下的物資主要是衣服、水及食物。

物資過剩 「大家想我哋生活得好啲」

對於衝突過後剩餘大量物資，陳同學直言是「冇辦法」，「因為一開始我們說要很多物資，所以好多人不斷拎物資進來，但昨夜臨時撤退，完全沒有時間收拾物資，結果剩了好多。」而另一個出現物資過剩的原因，則是捐贈物資者希望示威者能在山城過「好日子」。陳同學解釋，他在收拾物資時看到不少抗爭期間不需要的物資，例如爽膚水、洗面奶等，「生活大大小小的東西都有，佢哋想我哋生活過得好啲。例如零食，其實打仗的時候根本不需要零食，而係需要energy bar。」那麼前線示威者最需要甚麼呢？「睡袋及電筒，因為天氣很冷，而且中大山昏暗。」

曾憂警察拘捕：但有更重要嘢做

16日早上，中大校友事務處發訊息指，基於「安全及潛在危險之考慮」，呼籲校友不要回校清理物資。陳同學卻選擇回校，在回校前，他也擔心會被警察截查甚至拘捕，「有擔心安全問題，但我覺得有更重要的嘢做，如果我等學校清完先返嚟，仲有咩用？」同時他又相信他手空空無一物進入中大，不會有危險。

決定冒險回校收拾物資，除了不願浪費之外，他亦想捍衛中大，還中大一個整潔與寧靜的校園。對於有人批評留守示威者破壞中大校園，陳同學並不認同，「大家都係想保護及捍衛中大。例如掘磚建磚牆，其實不是破壞，而是想保護中大。而且我看到大家會執垃圾、清潔、洗碗，算自律。呢幾日大家團結一心，係我見過最靚的中大。」