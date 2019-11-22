【堵路行動】學生手寫700封道歉信　解釋堵路原因：都是一家人

「搞還搞，唔好阻住我返工啊！」「有人中槍啊，有冇咁鍾意返工啊？」上周，在大街、鐵路和網絡上能聽到這些對話。 網民發起「黎明行動」，連續多日早上上班時間，到各區交通主要幹道進行堵路，更有人進行阻塞鐵路等不合作運動，務求達至全城「被罷工」的狀態。同時因為這個行動，社會上不同意見者再次起紛爭，有上班族不滿示威者堵路，阻礙了他們上班；示威者不滿上班族只顧上班，不願罷工表態和參與示威。 在這紛亂的時期，一百名中大學生走在矛盾之間，自發寫了700封道歉信，向市民解釋堵路原因，並就堵路造成的不便而道歉。中大學生陳同學是手寫信活動的召集人，她曾被路障阻礙送院，故理解雙方心情，因此希望發起行動化解憤怒。她說：「政府做不到溝通，就由我們來做……香港人都是一家人。」

「黎明行動」之後 中大生派信疏理民怨

上周一（11日），有網民發動全港三罷，呼籲市民在早上上班時間，堵塞道路和阻礙港鐵通車，務求令全港交通癱瘓，甚至使原本上班的市民都做到「被罷工」的效果。結果反應兩極，有人樂於接受被罷工成果，也有人對此極其不滿，甚至落手清理路障，不同意見者衝突不斷。

100多名大學和中學生主動走到矛盾之間，寫了700封道歉信，然後派給市民，希望大家理解他們堵路的原因，疏理民怨。寫信活動發起人是現正就讀中大的陳同學，她說這個活動起初是由她和中學及大學同學發起，然後再透過不同的人際網絡，找更多人幫手，最後有超過100位學生參與。她解釋，明白全港堵路的情況都相當嚴重，引起了不少人不滿，「返工要返好耐先到中環，有些人要餐搵餐食餐餐清，所以明白點解會鬧」。

上周有網民發起「黎明行動」，於早上上班時間全港多區進行堵路及築路障，影響交通，達致部分人「被罷工」狀態。（資料圖片／羅國輝攝）

+ 4 + 3 + 2

曾被路障阻延送院 仍理解示威行動

陳同學雖然支持堵路行動，但也曾被路障所阻。早於8月5日全港多區示威，堵路行動已直接影響陳同學的生活，「自己因為要白車送院，但剛巧遇著全港堵路。」來到近日，陳同學的家人因要參加喪禮及做手術，出入也受到嚴重阻礙。「全港堵路的情況都相當嚴重，引起了不少人不滿，返工要返好耐先到中環，有些人要餐搵餐食餐餐清，所以明白點解會鬧。有朋友屋企人用六個鐘回家。」

縱使受到影響，陳同學依然堅持所信，支持示威行動。她說，示威者堵路已經是無可奈何之舉，「由721到831多次打壓，才發展至上星期全港堵路，像是逼人無所不用其極。」

學生手寫道歉信，希望街坊理解他們堵路的原因。（受訪者提供）

「字體反映了態度」

你有多久沒有寫信？在資訊科技發達的年代，單單一個Whatsapp信息，就能交代一切。這班學生執起筆來，逐字記下心聲，再派給市民，正是為了表達誠意。「手寫是比較有誠意，而字體反映了態度。自己想寫幾多就幾多，有人寫3、40封信，成疊紙的。」起初，她們走到街頭親手向街坊派信，遇上異見人士挑戰，她們也會冷靜面對批評，「做這件事的原意，是想帶來和平，不是紛爭。」後來擔心同學會有危險，所以找了個更安全的方法。她們試過放在巴士站，但很快就被拆走。如今則放在各區隱世黃店，讓小店代為交託至街坊手中。

+ 2

寫出初心 非單用憤怒溝通 化解立場矛盾撕裂

每一封手寫信，寫下堵路示威者的心聲：「對不起，令您的交通受影響。在此向您致以最誠摯的歉意。」

既然認為自己正確，理應無愧，何必道歉？陳同學承認，示威者的確為部份人帶來了不便，而寫這封道歉信，正是家人之間的溝通。「有黃絲會問為什麼我們要道歉，因為無論什麼顏色，香港人都是一家人，堵路的確造成了不便，要向大家解釋我們這樣做的原因。」陳同學說，既然政府不願擔當溝通橋樑，那就由他們自發去做。她坦言，立場不同，憤怒皆正常，「堵路整整一星期，影響廣泛，所以明白點解會嬲。開頭我都會炆，鬧返佢地，唔返工使唔使死，但其實鬧係冇用。」她說，憤怒是因為堅持、初心和真誠，因此更加應該寫出自己的初心，而非單用憤怒來溝通。

除了向街坊的道歉信，陳同學也發起了「中大人一人一信」計劃，希望收集中大同學想對香港人說的話，然後派給街坊；以及「鐵窗對話」計劃，收集香港人寫給被捕示威者的信，和被捕者對香港人的心聲。