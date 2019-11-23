【逃犯條例】太子站外連月激戰　酒樓月失逾百萬生意　時裝店結業

自8.31事件後，鄰近太子港鐵站的旺角警署屢成警民衝突的「戰場」，示威浪潮曠日持久，周末往往激戰連場，附近商戶不時需要拉閘躲避，生意備受影響。旺角警署外部份時裝店經營困難，已在門口貼上「結束營業」的海報；食肆生意同受打擊，始創中心有酒家結業，剩餘的則苦苦經營，有負責人指間間蝕錢，有人坦言：「每月少咗百幾萬。」

4樓「海港酒家」的店長指，現時人流大不如前，以往假日午市時段需輪候才能內進用膳。 （郭倩雯攝）

太子始創中心食肆林立，一幢大廈內有多間酒家。記者今日到上址巡視，發現1樓的「譽宴」人流不絕，有數名客人提早25分鐘到達酒樓外，等候兩時下午茶時段。由於譽宴位處商場一樓，鄰近扶手電梯，地理位置較方便，人流相對旺盛。惟較高樓層的酒樓，人流較少，則面對不一樣的情況。

５樓酒家結業 4樓食肆負責人：「每月少咗百幾萬。」

4樓「海港酒家」的店長指，現時人流大不如前，以往假日午市時段需輪候才能內進用膳，自旺角警署門外時常發生警民衝突後，就甚少出現輪候位置的情況。他坦言酒樓生意大受影響，「每月少咗百幾萬。」至於5樓的百好名宴經已結業。6樓「煌府婚宴專門店」的經理解釋，每當始創中心因突發情況關閉商場時，酒樓便會暫停停業。「樓下間酒樓（百好名宴）個個蝕錢，我哋都捱得好辛苦呀。」他表示，營業額較去年同期下跌六至七成，幸好公司體諒，同事不需要停薪留職或放無薪假。

時裝店生意慘淡 兩店將結業「３折」求清貨

食肆經營環境惡劣，時裝店生意亦然。旺角警署對開太子道西，是戰場的中心，地舖更出現結業潮。有兩間時裝店門外已貼上「結束營業」、「徹底沽清」等大字報，東主為求清貨，更貼出貨物「３折起」出售的海報。時裝店旁邊亦已有一間吉舖待招租。至於曾經充斥各式各樣文宣、塗鴉字句的太子港鐵站出口及附近街頭，如今已全數被清理，油漆遮蓋過一個又一個文宣字句，剩下黏貼紙張痕跡，所有示威留下的痕跡均被遮蔽。