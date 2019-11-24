【區議會選舉．油尖旺】多區創高投票率　社區前進朱江瑋：像奇蹟

從2017年「埋班」開始深耕油尖旺區，民主派組織社區前進派出朱江瑋、胡穗珊、李國權、林兆彬、賀卓軒5人，出戰今屆區議會選舉，分別於對上旺角南現屆區議員仇振輝、油麻地南民建聯楊子熙、大南區的蔡其隆、經民聯李思敏、旺角東經民聯區議員黃建新，以及尖沙咀中的民建聯議員關秀玲。雖然李國權在去年的大南區補選中飲恨，但5人兩年來打下扎實基礎、地區工作，加上反修例風波展開後，市民對地區戰線、區議會的重視，種種因素會否為他們在這次選舉中迎來首個「收成期」、成為民主派取得過半議席的關鍵？

【1704】尖沙咀中候選人賀卓軒投訴，其選區票站主任未有公平處理候選人違規情況。賀指自己今早曾收起所有身上宣傳品，經過票站前的禁宣傳區，並向排隊投票的選民點頭打招呼，惟馬上被票站主任制止。不過，他指選舉代理人後來向他表示，同區另一候選人關秀玲曾長時間於票站前向選民打招呼，而票站主任未以相同手法處理。

及後，賀的選舉代理人指，於票站內見到關分別三次向進票站的選民「做口形」、點頭，與選民互動，並曾使用電話，認為情況違規，並向票站主任作出投訴，惟對方指只見到關當時在打呵欠，副票站主任亦向他們表示，未見到有關情況。

賀卓軒指關秀玲的行為已屬違反選舉條例，而票站主任未有中立處理，此舉或影響選情，甚至是選舉結果。他強調，在過往的選舉活動中，較少見票站主任直指「睇唔到」，會考慮選舉完結後繼續跟進有關不公平處理行為，又指選舉應是選君子之爭，候選人不應用「嗱喳」、超越底線的手段。

記者曾向尖沙咀中選區投票站主任查詢事件，他指關秀玲及其團隊今早的確曾在票站門前範圍出現，但職員見到有關情況已即時制止，並請其離開該處。至於指關於票站內向選民做口形、使用電話的情況，票站主任稱沒有收到或處理有關投訴。關秀玲義工指，未知她會否回到選區附近，着記者向票站主任及關秀玲辦事處查詢事件。記者亦曾致電其辦事處查詢，至今未收到回覆。

【1600】旺角南選區截至下午3點半，已有2,559人投票，佔該區選民近44%。候選人朱江瑋直言情況誇張，從未見過在票站開前，大部分全港選區的票站都有人排隊：「有預計過過去幾個月發生的事會推高投票率，但事情發生在眼前，仍像奇蹟。」他認為情況反眏香港人更珍惜民主、自由，和投票機會。

旺角南在下午2時半已錄得2,220人投票，朱江瑋指這半天的數字已超過去年12月立法會補選時，該票站錄得的人數，而現時投票率亦穩定上升。雖然他指愈多人投票對民主派的選情愈有利，但強調「一日未開票都唔知會點」，又認為建制派或未完全動員，故會繼續觀望。同區另一候選人仇振輝今日亦出現於票站附近，但稱未有空而未能受訪。

【1450】至下午1時半，大南選區的投票率已逾三成五，超越當區去年補選的總投票率。候選人李國權指，今早在投票開始後一小時，區內投票率已逾3%，令他們相當鼓舞，相信因不少人響應網上號召，提早投票，但亦對此感到不安：「因為未有人經歷過這種情況，反轉了港人過往投票的固有模式。」而今屆區内的選民人數大幅增長，在未知新選民的投票意向下，亦為選舉增加未知之數。

李國權又指，若投票率持續上升，會令選情更樂觀，希望營造氣氛，令更多選民出來投票，透過這「和理非」手段，向政府表達訴求。同區候選人李思敏貼出告急海報，但未見其及另一候選人蔡其隆蹤影。

【1328】投票開始逾5小時，旺角東選區的票站人龍已減，但截至下午12點半，該站的投票率已逾三成七。候選人林兆彬指，今年投票率有明顯增長，亦有街坊向他表示，今年票站內一反常態，出現年輕人「排長龍」的情況。雖然對手黃建新的街站廣播，指自己選情嚴峻，但林兆彬表示現持審慎樂觀的態度。

【1230】油麻地南今早11時半的投票率已近三成，票站梁顯利油麻地社區中心於中午12時稍見淡靜，未有人龍。侯選人胡穗珊直指，今早的投票率不錯，但未知投票率上升，是否只因過往在較晚時間投票的選民，今年都選擇在早上投票所致，尚要看下午的情況，現保持積極觀望的態度。

另一候選人楊子熙指現時選舉工作繁忙，未能接受訪問，其部份義工派發的單張指其「選情嚴峻」。

【1129】 油尖旺：投票開始三個多小時，尖沙咀中票站前仍有大量市民排隊輪候投票，候選人賀卓軒、關秀玲亦於選區一帶繼續接觸街坊，盡最後努力拉票。賀卓軒指，尖沙咀中在去屆選舉是全港投票率最低的選區之一，但今年街坊明顯更踴躍：「去年7點半至8點半只有30多人投票，今年有百多人。」他指觀察到今早投票人士以中、老年街坊為多，亦有少數街坊向他表示，到達票站後才知到已登記的選民才能投票：「尤其這一區以英文為母語的街坊較多。」

在賀卓軒的不遠處，同區另一候選人關秀玲和其助選團亦舉起宣傳品，為其拉票。關說仍未知投票率，對選情抱平常心。

【1050】尖沙咀中選區票站前有約40人排隊，暫未見站外有任何分流措施，該票站外有兩名市民未有登記成為選民，到場始知不能投票，其中一人指見香港社會現狀，希望於今屆選舉中表態，但現時唯有等下一屆。