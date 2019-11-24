【區議會選舉．大埔】挑戰黃碧嬌　連桷璋不滿護送長者投票安排

大埔區議員黃碧嬌自2003年起當任，今年更任為大埔區議會主席。任職16年，歷年有不少對手挑戰其議員地位均不成功。適逢今年6月反修例示威持續，加上黃碧嬌曾反對在區議會上討論條例而引起爭議，事後其辦事處多次遭人放火燒毀。而今年，再有泛民年輕候選人連桷璋打正「改善社區」旗號前來挑戰，原為廣告創作人的他宣傳鋪天蓋地，勢不可擋。這場選戰，到底花落誰家？

【1643】大埔廣福累積投票人數達4,100，票站獲編配人數為7,767，投票率達52.7%；大埔寶湖目前則累積投票人數為945，該票站獲編配的選民人數是1,409，故大埔P08（廣福及寶湖）於4時30分投票率係54%。

【1630】有大埔富雅花園居民在網上投訴，指有候選人利用七人車接載選民到票站投票，有「賄選」之嫌。記者其後到場，未見有七人車。有在場物業管理公司職員透露，一小時前接獲幾名居民投訴，指有兩至三輛七人車停泊在富雅花園消防車岀入口位置，並阻礙旁邊的停車場車輛出入。職員指，目前已報警處理，但至今仍未有警員到場。至4時49分，大埔運動塘累積投票人數為6,456，該票站獲編配人數為12,377，目前投票率已達52.2%。

【1543】 廣福寶湖選區廣福社區會堂站，截至下午3時43分的投票人數為3,725，投票率達48%。

【1500】今屆區議會選舉投票率直至下午三時已超過上屆總投票人數。截至下午12時半，票站的總投票率已逾三成。

上午10時左右，廣福邨票站站滿人群，平均要等候半小時才能進場。連桷璋表示，對選情感到樂觀，而過去所接觸的街坊都對他大表支持，「有些街坊你以為佢係藍絲，但佢又會對你打招呼支持你，呢件事好有趣！」他指自己今日心情輕鬆，會平常心面對結果，「之後有咩打算之後先算，贏咗就再計劃地區工作，輸咗先再算。」至於問及會否告急選情，他則尷尬笑笑，「唔告急啦，選就選！我要做嘅嘢已經講晒俾人知。」

不過，今早各區投票站均出現可以讓長者優先投票的情況，連桷璋就表示不滿，他指，若是出於關顧長者理由可以理解，但他又補充指，今早8時左右就見有一批人輪流為長者排隊，再「護送」他們進入社區會堂，他又稱目睹其中一人是其他候選人的親屬，懷疑有候選人為選舉造勢，「當接送的人來來去去都係嗰班人，我懷疑佢哋係提供緊服務，其實都幾不滿，但係選舉主任話冇嘢可以做到。」

至於連桷璋的對手、擔任當區區議員十多年的黃碧嬌就指，明顯見到今年選情比較緊張。她指，有些在內地工作的支持者特意在今天回港投票，也有些取消了旅行和公幹，換作是上屆，他們只會說「你實得啦。」而繼續行程。黃認為，這種轉變是因為今年的局勢「緊張」，「啲車同交通安排等等好難預測.....個投票率高咗，頭一個鐘已有300幾人投票。我嘅支持者冇變，但有啲老友記因為太驚唔敢出街，落街播票都唔敢。」

不過，黃仍堅稱對選情 「很有信心」，最多只是「贏嘅得票率會冇以往咁高」，「相信大家睇到我過往嘅政績，我唔係不呯一聲就出嚟參選。」她表示，地區問題諸如廁所選址、地磚未完成維修，她也會跟進，因此相信區內選民會作出明智決定。

而廣福及寶湖選區的第三名候選人郭樹仁則暫未見蹤影。

【1405】投票開始逾5小時，大埔廣福及寶湖票站已不見人龍。截至下午12點半，票站的投票率已逾三成。

今日（23）區議會選舉投票日，受社會氣氛影響，早上多個選區票站外均大排長龍。早上10時15分，大埔廣福社區會堂目測有約150人排隊投票。該票站外不少長者疑受不了長時間排隊，需要坐在一旁，由別人代排。