【區議會選舉．元朗】長者與陳樹暉義工起衝突　徐君紹打告急牌

2015年入伙的元朗洪福邨，是洪水橋新發展區的第一個公共屋邨，而在今屆的區議會選舉，洪福邨將迎來首位區議員。其中29歲的陳樹暉，以朱凱廸新西團隊成員、洪福邨社區幹事身份爭奪新選區洪福一席。他在2018年5月已進駐洪福服務，街坊未必知道，眼前這個低調的社區主任，有着嶺大學生會前會長、學聯前秘書長、民陣前副召集人的豐厚「社運履歷」。從萬丈大政治走進貼地日常，他的對手是民建聯前天水圍區議員徐君紹，這場選戰，結果會是如何？

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【1338】截至下午1時30分，洪福投票率逾37%。洪福3號候選人民建聯徐君紹開始派告急傳單。全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗現身洪福。

【1300】有長者與陳樹暉義工發生衝突。據悉，當時義工呼籲街坊投票，一名長者與家人途經時拍照，有義工上前提醒對方投票資訊時，遭對方起飛腳。義工團事後報警處理。現有多五名防暴增援。

【1250】 洪福票站今早投票率高企，投票開始五小時已逾三成選民投票，累積投票人數逾1,500人。1號候選人陳樹暉指，今早不少年輕家庭到場投票，他對選情樂觀。

洪福票站自今早人龍從未間斷。街坊阿敏今早11點抵達票站投票時，已有近百人排隊。她指，「估唔到會咁多人」。她指，不少選民為年青人及年輕家庭，「票站內後生個條最多排」。身為洪福開荒牛，阿敏指入伙多年，洪福不少設施仍「甩甩漏漏」，寄望首屆區議員能跟進問題，尤其是交通問題。

【1230】 截至下午12時30分，洪福投票率為32.25%。有洪福街坊指，約下午11時30分曾有三架旅遊巴抵達洪福邨，有大批白衣中年人下車，引起現場人士譁然，但其後中年人未知去向。

【1155】今早，元朗洪水橋洪福邨迎來首場區議會選舉。洪福票站設於洪隘樓地下香港青年協會洪水橋青年空間，截至上午11時30分，洪福投票率為24.46%。而在洪福邨內，選舉氣氛濃厚。洪福廣場成為候選人的拉票重地，1號朱凱廸元朗團隊陳樹暉與3號民建聯徐君紹平分兩邊，1號候選陳樹暉指，洪福投票率在元朗區甚為突出，呼籲街坊積極投票。

有長者與陳樹暉義工發生衝突，其後約有五名防暴警到場增援。 （曾雪雯攝）

有長者與陳樹暉義工發生衝突，其後約有五名防暴警到場增援。 （曾雪雯攝）

有長者與陳樹暉義工發生衝突，其後約有五名防暴警到場增援。 （曾雪雯攝）