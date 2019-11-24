【區議會選舉】投票人數破上屆紀錄　直擊年輕定年長選民投票較多

烈日當空，區議會選舉投票日，選民在各票站大排長龍，個別票站早上讓身份證號碼較少到場的人士先入票站，以加快疏導人流，也有票站先讓長者入內投票。直至下午1時半，已有逾152萬選民投票，投票率為36.89，超出上屆的投票總人數（146.7萬）記者早上在數個票站觀察，了解一個上午，究竟是年輕選民較多，還是年長選民人數佔優。

八鄉南票站早上大排長龍，不少人在烈日下排隊一個多小時才能入票站投票。現場職員一度列出兩行隊，大聲叫身分證A至C字頭可排另一條隊進入。亦有個別職員指，身分證Y至Z亦可排另一條進行，但未有太大積極呼籲。（徐嘉蒓攝）

八鄉南票站：長者較少可先入票站

八鄉南票站早上大排長龍，不少人在烈日下排隊一個多小時才能入票站投票。現場職員一度列出兩行隊，大聲叫身分證A至C字頭可排另一條隊進入。亦有個別職員指，身分證Y至Z亦可排另一條進行，但未有太大積極呼籲。

票站內A至C行（主要是1940-1960年出生）全部為老人排隊，而Y至Z（主要是1989-2005年出生人士）行只有三人排。

有選民鼓躁，指安排混亂。有人質疑分流安排是否合理，及是否違反選舉條例。有人質疑，為何不是較多人數的字母組別先入內投票。一名黃姓選舉主任解釋，是因為A至C隊別長期少人排，故此放行，更快分流。分流措施之後取消，但不時有年長人士「打尖」入內，職員未有干預。

尖沙咀中：早上投票中、老年街坊為多

上午11時許，投票開始三個多小時，尖沙咀中票站前仍有大量市民排隊輪候投票，候選人賀卓軒、關秀玲亦於選區一帶繼續接觸街坊，盡最後努力拉票。

賀卓軒指，尖沙咀中在去屆選舉是全港投票率最低的選區之一，但今年街坊明顯更踴躍：「去年7點半至8點半只有30多人投票，今年有百多人。」他指觀察到今早投票人士以中、老年街坊為多，亦有少數街坊向他表示，到達票站後才知到已登記的選民才能投票：「尤其這一區以英文為母語的街坊較多。」

在賀卓軒的不遠處，同區另一候選人關秀玲和其助選團亦舉起宣傳品，為其拉票。關說仍未知投票率，對選情抱平常心。

旺角東：一反常態年輕人「排長龍」

下午1時許，投票已開始逾5小時，旺角東選區的票站人龍已減，但截至下午12時半，該站的投票率已逾3成7。候選人林兆彬指，今年投票率有明顯增長，亦有街坊向他表示，今年票站內一反常態，出現年輕人「排長龍」的情況。雖然對手黃建新的街站廣播，指自己選情嚴峻，但林兆彬表示現持審慎樂觀的態度。

馬鞍山：早上Y世代投票多於長者

在馬鞍山利安選區的票站，身份證號碼Y字頭（1989-2005）大排長龍，其次是E,G（主要是1955-1969）的隊伍。以人數計，Y世代的人龍比五、六十後E世代多一倍。

元朗八鄉南選區有三名候選人，分別為報稱獨立的八鄉上村村代表黎永添、立法會議員朱凱廸、同屬朱凱迪團隊的徐卓然。

尖沙咀中選區有兩名候選人，分別為社區前進賀卓軒、民建聯關秀玲。

旺角東選區有兩名候選人，社區前進社區幹事林兆彬、經民聯黃建新。

馬鞍山利安選區有三名候選人，分別為獨立民主派麥潤培、無黨派候選人李林昌、關宇峰。