【區議會選舉．觀塘】紀律部隊宿舍票倉　首投族盼民主派突圍

觀塘雙順選區內有大型紀律部隊宿舍，今屆有三名候選人競逐。首投族關小姐認為，當區有不少紀律部隊人員居住，三名候選人中兩人政治傾向建制，難料選舉結果，但希望能透過手上一票，為香港帶來改變。香港警察員佐級協會前主席、退休警員陳祖光是其中一名候選人，陳在當區佔盡優勢，坦言對選戰具有信心。

首投族關小姐下午到票站投票，她希望透過投票去改變現狀，希望香港會有民主，「現時建制派佔好多席位，我哋區三個（候選人），兩個係藍（建制派），呢一區主要係警察宿舍，都唔知未來係點」。關小姐又形容，是次選舉「競爭好大，好緊張，雖然唔知其他人投咩，但希望選舉係公平，公正」。關小姐又表示，今早已見到不少人排隊，不擔心票站會提早關閉，而票站附近一帶平靜，只見保安在票站附近巡邏，暫未見有防暴警員到場。

陳祖光：區議會應專注民生

雙順選區候選人之一、香港警察員佐級協會前主席陳祖光在中午表示，暫未能估算投票結果，但仍富有信心」，陳指今早見到兩個票站外大排長龍，形容選民非常踴躍，「係非常好表現，好多市民運用自己一票」，認為今屆區選「應返去政治根本，專注民生，呢個區啲人好成熟，應該會投返個為呢個區服務嘅人」。

雙順選區候選人尚有報稱獨立的符碧珍及民協梁漢祺。