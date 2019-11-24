【區議會選舉．荃灣】建制新人陳恒鑌前助理斥鄒秉恬騎牆：佢冇機

今日為2019年香港第六屆區議會選舉投票日，投票站開放六小時後，投票人數已突破150萬人，超過上屆數字。荃灣海濱選區投票熾熱，截至下午4時半投票率已過五成。海濱選區共有四名候選人，其中朱凱迪新西團隊成員岑敖暉認為雙方投票意欲高漲，壁壘分明，料5時後的選票具關鍵性。由於該選區28年來從未有民主派候選人當選，對於自己成為第一人感一定困難，但仍抱有信心。另一報稱獨立候選人莫遠君則認為現任區議員鄒秉恬「唔係好使睇」、「我個人覺得佢冇乜機會」，因為他留意到鄒近期經常被街坊質疑，並犯下不少錯誤，因此莫遠君認為這場選戰會是他和岑敖暉之爭，估計投票結束時會有八成投票率，並預計與岑敖暉是大熱之爭，選情「五五波」。

截至下午4時半，荃灣海濱選區的投票人數為6,277人，投票率達54.96%。荃灣海濱選區有逾半選民投票。荃灣海濱投票站外人龍已經消失，選民可以直接進入投票站投票，對比今日較早時段最巔峰時一度有約300人在票站外排隊等候，人流明顯減少。

荃灣海濱一號候選人莫遠君。(黃桂桂攝)

海濱1號候選人莫遠君認為，今日的選情是「五五波」。他解釋，當區有4個候選人，其中一個被視為岑敖暉的「plan b」，故會為岑助選。同時，他認為4號候選人鄒秉恬「唔係好使睇」，因為他留意到鄒近期經常被街坊質疑，並犯下不少錯誤，因此莫遠君認為這場選戰會是他和岑敖暉之爭。莫認為與鄒的派系並不相同，自己屬於支持民主的無黨派建制派，他任職立法會議員陳恒鑌助理時亦沒有申請入任何政黨；而街坊認為鄒是騎牆派，有民主派來就打民主派，有建制派來就打建制派，他不承認二人是同一派，指上屆有民主派支持者含淚投他。

「我個人覺得佢冇咩機會」，莫指鄒上屆取得約2,600票，過去有不少鐵票，來源是他不斷打擊對手指斥其是建制、保皇黨，令反對派含淚投鄒。而過去一、兩年，他在地區工作不理想，令鐵票流失，亦認為其政續未必可以吸納新居民的選票。而今屆有岑敖暉，相信鄒的部分票源會流向岑。

莫估計投票結束時，將會有八成投票率，「剩返未投的人都可左右這場選舉。」莫遠君稱，做了地區工作兩年，故有一定基礎，岑敖暉則有年青人支持，因此感覺與他是平分秋色。他稱，自己今晚未必會打「告急牌」，因為區選屬單議席單票制，一區只出一人，並不如立法會般，一區可出幾個人，當有候選人未必有信心勝出時，便出告急牌希望市民轉投。

二號候選人岑敖暉。(廖俊升攝)

出選荃灣海濱的朱凱迪新西團隊成員岑敖暉認為選情不明朗，勝負取決於最熱情支持者外，餘下的選民投票意向：「條隊短咗之後嘅人點投先係關鍵，而家票站入面嘅人都係有好明確嘅投票意向」，但表明不會「告急」。

他指，今屆選民不論建制或民主派，都改變以往的投票習慣，於較早時間到票站投票，「雙方投票意欲都好高漲，而且壁壘分明。」他預計五點打後投票的選民人數會減少，「但這些選民是關鍵」。他又指荃灣海濱選區28年來從未有民主派候選人當選區議員，對於自己會否成為第一人感到有一定困難，「但都有信心，相信有一定勝算。」因他認為他的政治立場較其他候選人鮮明，相信能得到部分選民的支持。

海濱候選人共有4名候選人，包括報稱獨立候選人的莫遠君，朱凱迪新西團隊的岑敖暉，報稱獨立的鄒秉恬，以及民主動力的陳宇希。