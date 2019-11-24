【區選．太古城】趙家賢被咬甩耳需服防愛滋藥　拄枴杖現身拉票

今屆區議會選舉遇上反修例風波，令投票熾熱，投票率創新高。多次爆發激烈衝突的太古城西選區，臨近票站關閉，投票率已高達71%。候選人趙家賢經歷太古城一夜衝突，遭人咬甩耳朵，入院治療多日，周五才重回街站。他坦言仍感痛楚及麻痺，兩耳聲音不平衡，大腦疲勞而暈眩，而且服食抗生素及抗愛滋藥令其身體及精神大受影響。正因留醫治療多時，其選舉工程大受影響，更未能趕及郵寄選舉廣告，兩日前才能回到街頭拉票。當日他接觸到兩極化的街坊評價，他難以評估個人選情，但希望街坊與港人憑公義、良知投票，「珍惜合法、合憲的選舉權利，要向當權者說不。」

趙家賢。(林振華攝)

競逐太古城西選區連任、於本月初遇襲被咬甩左耳耳廓的民主黨趙家賢，晚上繼續在票站外進行拉票工作。提及其左耳傷勢，他指仍然感痛楚，及感到麻痺，鎮痛維持五、六秒，醫生指痛楚會維持三至四個月，因為要待神經線癒合。因疑兇以牙咬其耳朵致體液接觸，東區醫院微生物學的醫生經恆常評估，認為未能排除可能性，趙需要服食抗生素及防愛滋藥，令其整體精神差，且會傷及身體，他留醫時定期抽血，檢查身體器官會否升至危險水平。現時他需要常持拐杖，因肌肉不夠力，失力時有機會跌倒。他又指，痛楚令肩頸不適，而且兩耳聲音不平衡，大腦疲勞而暈眩，日後進行人造耳或重建手術或有機會改善。

他表示，不會評估個人選情，但坦言受襲後大大影響其選舉工程，11月3日太古城衝突當晚，他本來要開夜車趕起選舉郵件的設計，趕往印刷、並交予郵政局批准使用候選人免費派送選舉廣告，結果因入院而失去機會，到周五才重啟選舉工程，未能特別評估選情。

周五當日，他重出街站，仍有不少街坊鼓勵、支持，但亦有敵對聲音指他刻意找人傷害自己，批評他「禍港」、「製造事端令反對派選情上升」，可見社區內有部分選民被蒙蔽。就周五他接觸到的訊息兩極化，有窩心、支持的說話，也有涼薄的言論，故他無法評估個人選情，但「希望太古街坊同香港市民向今日嘅投票中憑公義、良知出嚟投票，為香港，要表達民間訴求，同埋爭取應有嘅民主自由，珍惜合法、合憲的選舉權利，要向當權者說不。」

丁煌。(林振華攝)

另一名太古城西候選人、經民聯丁煌表示，香港過去多個月發生不愉快事件，但今日選舉尚算平靜及安全，是一個很好的開始。丁又指出，今屆投票率較上屆高，但選舉結果難以預測，會耐心等待，自覺勝算「一半一半」，已經開始打告急牌。

同區候選人民主黨趙家賢早前在太古城衝突間，遭人咬甩耳廓，問丁煌可擔心事件會搶去其選票？丁強調，所有暴力事件都應受指摘，需要停止，衷心希望趙能靜心療養，早日康復，自己沒有深究事件的影響力，坦言「一直都忙地區工作，自己都搞唔到點理人呢？」

太古城西兩個票站合共登記選民數目為9,464人，截至晚上8時半，合共有6,766人投票，投票率達71.49%。太古城西共有兩名候選人，分別是丁煌、趙家賢。