【區議會選舉．八鄉】點票未完　黎永添宣佈當選　贏朱凱廸364票

八鄉南選區，首輪點票未完成，一號報稱無政治聯繫、退休校長黎永添已自行宣佈當選，惟第一輪點票票數總和有差異，再次點票。黎代理人表示﹕「再點都冇分別架啦」，並向黎永添宣佈喜訊。最終，點票結束，7300張選票中，黎永添獲勝，共獲得3,799票。而號立法會議員朱凱廸朱凱廸共獲3,435票，以364票之差再次落敗。而二號「Plan B」、朱凱廸新西團隊成員徐卓然則取得41票。

黎永添自行宣佈當選，舉起鮮花向支持者表達謝意，表現興奮。（朱雅霜攝）

票站關閉前夕，八鄉南候選人、立法會議員朱凱廸晚上陸續到其他選區站台，朱在元朗市中心豐年選區為其新西團隊的陳敬倫拉票，期間又大合照。陳的對手是民建聯呂堅。

朱凱廸表示，昨日已大致完成自己選區拉票，故昨日起先後到屯門、荃灣、青衣、元朗、天水圍等區拉票。朱認為目前在打一場團體戰，「民主派打大將，我嘅團體打中型仗，我嘅選區就係小型仗」，為其他候選人拉票是值得做的事。

「呢區唔一定要投大佬」

朱又認為，目前整體投票率高，有「水漲船高」效應，按道理對民主派選情有利，但永遠有太多意外發生，故無法評估選情，「唔敢講常理係咪適用喺我嗰區，或者對手動員能力大躍進」。

朱全日大部分時間都在八鄉南票站門口與選民打招呼、點頭問好，但對比對手黎永添被一班鄉紳團體包圍支持，朱的身影更見單薄。朱表示，選區範圍大，不像市中心有濃厚選舉氣氛，故選舉策略上，需長時間站在票站外與選民見面，「佢永遠唔會行埋嚟話支持你，但想嘗試撬鬆，係呢區唔一定要投大佬，可以講政綱」。

點票未結束 黎永添自行宣佈當選

投票在晚上10半結束，由11時45分正式點票，至凌晨3點完成點票。凌晨2時16分，黎永添自行宣佈當選，當時第一輪點票未完成，只是以疊數計算。結果，當選的黎永添有28張選票，在第一輪點票後分類為有問題票，之後經三位候選人同意為有效選票。朱凱廸則有7張，而徐卓然有1張。有問題選票有3張。

第一輪點票票數總和有差異，再次點票。黎永添代表人及支持者自行計算後，稱﹕「再點都冇分別架啦」，並走出票站，但票站內仍在點票。黎永添獲報獲勝喜訊，支持者歡呼及送花，黎永添自行宣布勝選，並稱「我哋成功守護八鄉！」。最終，今年總共有7300名登記選民投票，投票率為72.3%。結果由村長黎以票以3799票勝出，比朱凱廸多出364票。

另外，今屆八鄉南有10096名登記選民，加上在警區警區投票的選民，共有7300人投票。投票率72.3%，比2015年該選區48.14%投票率，約高出24.16%。

黎永添﹕好多嘢想做，政綱show咗​

黎永添事後發表勝出感言稱「感謝我嘅團隊，感謝八鄉人，重新睇我哋八鄉出發點」，並感謝眾人團結力量，相信八鄉日後可以做得更好。「好多嘢想做，計劃差唔多喺政綱度show咗。」記者翻查2019年區議會選舉網貢，黎永添在年齡、職業、政治聯繫、電郵地址/網址及選舉信息皆未有提供有關資料。

元朗八鄉南選區有三名候選人，分別為報稱獨立的八鄉上村村代表黎永添、立法會議員朱凱廸、同屬朱凱迪團隊的徐卓然。