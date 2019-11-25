【區議會選舉】年輕人排隊等監票　八鄉分區指揮官李漢民入票站

今屆區議會選舉準時晚上10時半關閉所有票站，仍有選民最後一刻衝站投票。八鄉南票站不斷有選民駕車到票站；太古城西票站選民趕往投票與人迎面相撞，所幸成功入票站。各選區票站皆有人在外等候結果及排隊入內監票，大多數是年輕人。八鄉南票站在關門後，於7月21日元朗白衣人事件中發言稱﹕「你咁樣係唔會令我驚架！」的元朗八鄉分區指揮官李漢民現身進入票站。

香港01區議會選舉互動專頁 最新開票數據

https://dce2019.hk01.com/

李漢民今日多次出入八鄉南票站。(朱雅霜攝)

八鄉南投票率七成 八鄉指揮官李漢民入票站

八鄉南選區票站，全日投票人數為7,294人，投票率達72.25%。將近投票站關門前，陸續有車輛駛到票站，每當有選民抵達，黎永添支持者均歡呼，最後兩分鐘最後一名女選民抵達票站，氣氛緊張。票站閂閘，投票結束，黎永添向支持者說：「多謝大家，你哋係我嘅驕傲，」支持者歡呼：「恭喜，添哥。」二號候選人徐卓然及三號候選人朱凱廸已入來監察，一號候選人黎永添則派代理人入內，自己與五十多名支持者在場外聚集。其後，曾於7月21日元朗白衣人無差別襲擊民眾事件中，向傳媒稱﹕「睇唔到錶呀」、「你咁樣係唔會令到我驚架！」的元朗八鄉分區指揮官李漢民繼下午現身後，在票站關門後再度進入票站。至11時半，八鄉南選區即將點票，大約有70人到場監票。

旺角南有市民向票站職員質問。(李穎霖攝)

旺角南投票率逾六成

旺角南選區的最終投票率為約64%，投票總人數為3,726人。現場未見有人趕最後一刻投票，惟票站關門後，晚上10時40分，保安關起閘，未讓任何人内進，有自稱優材書院副校長的人士亦被拒入內，引起在場人士不滿，候選人朱江瑋及該男子後獲放行入內，而一號候選人仇振輝亦獲准內進。有在場人士質疑，關閉票站後十分鐘，為何候選人和監票代理人都不獲准進入票站監察封箱，擔心期間選票或被「做手腳」，稱要投訴。

寶湖候選人連桷樟在票站內與數十名市民一同監票。(呂諾君攝)

大埔廣福及寶湖投票率為72.1%

大埔廣福及寶湖選區總投票率為72.1%，總人數是7,751人。票站關閉後，寶湖大埔崇德黃建棠紀念學校有約30人圍在票站旁等候，大部分是年輕人。而廣福社區會堂有50人左右排隊監票，不少年輕人，但亦有部分長者。票站職員指，希望盡量更多公眾人士進入會堂監票。至11時半左右，民眾開始陸續入場。

洪福選區投票率逾七成

洪福選區全日累積共有3415人投票，投票率逾七成。洪福邨票站於晚上10時30分關閉，三名選舉代理人入內觀察封箱。門外約有60人等待監票。年齡遍佈各階層，但年輕人最多。

太古城西。(林振華攝)

太古城西投票率逾七成

太古城西選區投票率為約74.2%，投票總人數為7,026人。位於東區少年警訊會所的票站關門最後一分鐘，有女子跑入內趕投票，與離開票站人士迎面相撞，最終女子成功入票站投票。

荃灣海濱投票率近八成

荃灣海濱選區，總票數為9,082人，投票率是79.5%。關閘前十五分鐘票站外比較上冷清，沒有人龍，只有零星市民入內排隊。關閘時，有一男子趕及最後一分鐘衝閘，成功入內投票，現場不見衝閘失敗的市民。票站外曾有約50人排隊等候點票。

荃灣海濱有公眾入內監票。(廖俊升攝)

元朗八鄉南選區有三名候選人，分別為報稱獨立的八鄉上村村代表黎永添、立法會議員朱凱廸、同屬朱凱迪團隊的徐卓然。

大埔廣福及寶湖選區有三名候選人，分別是連桷璋、黃碧嬌、郭樹仁。太古城西共有兩名候選人，分別是丁煌、趙家賢。海濱候選人共有4名候選人，包括報稱獨立候選人的莫遠君，朱凱迪新西團隊的岑敖暉，報稱獨立的鄒秉恬，以及民主動力的陳宇希。洪福選區有三名候選人，分別是陳樹暉、潘茜甄、徐君紹。