【區選．旺角南】關票站後警持膠袋離開惹爭議　點票受阻多個小時

今屆區議會選舉進入點票階層，陸續有零星爭拗情況發生。旺角南選區票站關門後，出現爭執情況，令點票受阻。關閉票站後十分鐘，候選人和監票代理人都一度拒入票站監察封箱，市民起哄憂選票或被「做手腳」，稱要投訴。其後，防暴警察入內換更，引在場人士不滿，指保安未檢查該人士證件，未能確認其身份。之後防暴警察手持黑色袋離開，被質疑袋內有選票，現場人士鼓燥。市民要求票站主任複述他們提出、要求跟進的疑慮，否則不可以開始點票。至凌晨1時07分，點票工作終於開始。

旺角南投票率逾六成

旺角南選區的最終投票率為約64%，投票總人數為3,726人。現場未見有人趕最後一刻投票，惟票站關門後，晚上10時40分，保安關起閘，未讓任何人内進，有自稱優材書院副校長的人士亦被拒入內。候選人朱江瑋及該男子其後才獲放行入內，而一號候選人仇振輝亦獲準內進。在場人士質疑，關閉票站後十分鐘，為何候選人和監票代理人都不獲准進入票站監察封箱，擔心期間選票或被「做手腳」，稱要投訴。

晚上11時，在場人士質問票站職員可否打電話投訴，職員稱「你可以試下」。職員又解釋，因要佈置場地而未准任何人進入。他又引述票站主任稱，如有關人士在票站關閉前已在站內，不會要求該些人士離開。若候選人及代理人十時半後才出現，票站主任不會主動邀請有關人士內進，但在場人士指朱江瑋及優材副校長在門外要求五分鐘都不獲放行。

在場人士與票站職員爭論。（李穎霖攝）

防暴出入票站 被質疑為何關門後持膠袋離開

之後，突然有防暴警察入內換更，獲保安放行，在場人士不滿，指保安未檢查該人士證件，未能確認其身份。及後，兩名防暴警察手持黑色袋離開，有在場人士質疑袋內有選票，現場人士鼓燥。

至凌晨0時，旺角南票站外的紛爭未止。票站主任向在場人士回應有防暴警㩦兩黑色袋離開一事，指自己一直監察票箱，未有人接近。票站主任指不知道黑色袋入面為何物，在場人士質疑保安為何不用檢查其委任證，就讓其進入。

票站主任﹕講個信字 在場人士拒開始點票

票站主任指要「講個信字」，在場人士鼓噪。主任一度提出開始點票，在場人士拒絕，要求先釐清疑慮。票站主任又指，進入票站的警員需登記，但資料涉私隱，不會公開。票站主任曾稱沒見到警察拿走黑色袋，後又稱其拿走自己帶來的東西，令在場人士質疑其前言不對後語，又質疑在票站關閉後，在選票轉換的過程，是否可帶同物品離開票站。

票站主任回應在場人士質詢。（李穎霖攝）

票站關門後防暴進入 沒有登記資料

旺角南票站主任指，自己並不知道11點09分有防暴進入票站，只強調肯定無人碰過票箱。票站主任較早前指，出入票站的警員都需登記資料，但11點09分進出的警員並無登記。現場人士指有拍下防暴警入站片段，但票站主任指基於公正性，現不會收集有關片段，建議有關人士將之交往負責調查的人士，惟無法回應將由誰進行跟進調查，只稱會將個案交回選舉事務處處理。

在場人士要求票站主任複述他們剛提出、要求跟進的疑慮，以及向選舉事務處提交報告，才開始點票。直至凌晨1時07分，點票工作仍未開始。

旺角南選區共有兩名候選人，分別是建制派人士仇振輝及民主派組織社區前進朱江瑋。