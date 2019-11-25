【區議會選舉．廣福】擊敗區議會主席　廣告人連桷璋：只係第一步

大埔（廣福及寶湖選區）全日一共有逾6,600人投票，總投票率達72.1%。焦點落在大埔民主聯盟連桷璋身上，他挑戰扎根十多年的民建聯黃碧嬌。最終，任職廣告人的連桷璋，以3,768票大勝獲得2,804票的黃碧嬌、以及僅得31票的郭樹仁，打破民建聯的壟斷。

廣福社區會堂，直至今日（25日）凌晨5時許才完成點票，一號候選人所屬大埔民主聯盟的連桷璋，得3,768票；二號候選人屬民建聯的黃碧嬌，得2,804票；三號候選人郭樹仁得31票。連桷璋以964票之差，擊敗黃碧嬌，成為新一屆廣福及寶湖區區議員。

晚上，連桷樟和黃碧嬌先後抵達廣福邨票站監票。連桷樟站立在點票檯的一端，偶見疲態。而黃碧嬌亦在長枱的另一端，坐下稍事休息。期間，不斷有在場市民幫連桷樟數票，偶爾禁不全發出歡呼，同時亦不斷有人細聲宣讀從網上得知、其他地區民主派候選人獲勝的消息。

「整場運動仍有好多問題未解決」

連桷璋於獲勝後表示雖然高興，但心情卻有點忐忑，「區議會勝了一杖，但接下來要面對的才時難關，社區及社會仍有好多問題要解決，好大責任。」他又對一眾支持者寄語，「我好希望大家知道一件事，區議會贏咗只係其中一步，整場運動中，仍然有好多問題未解決。」他又稱自己會在各面努力，又指未來仍需擊退建制，呼籲市民積極參與區內市務。

黃碧嬌則於結果宣布前離場，全場人士歡呼，她步入停車場後，有支持者與她擁抱並安慰，「辛苦咗咁多年啦抖下啦。」