【區議會選舉．大佛口】獲勝梁柏堅留守理大　「比拉票更重要！」

2019區議會選舉順利結束，灣仔（大佛口選區）梁柏堅，以1,723票擊敗獲1,625票的民建聯李均頤。但有別於一般候選人，現任米報記者梁柏堅在選舉日中，沒有爭分奪秒作最後拉票，認為堅守在理大採訪，比起拉票更為重要。雖然最終選舉獲勝，但他強調：「香港人未贏！」

（余睿菁攝）

● 留守理大比拉票重要

踏入25日凌晨4時，梁柏堅已連續30小時、未有休息下在理大採訪，希望減少留守者接收到錯誤資訊，用真相讓他們作分析及判斷。工作期間，他沒有落區拉票，他認為選區議員目的，在於關心街坊、關心社區，有些人比起拉票更為重要，「而家理大入面有一班未來社會棟樑要關心，留喺理大嘅價值，比喺社區揮手拉票來得重要。有班人如果理解到點解選舉時仍留喺理大，就等如贏了一班同路人！」他認為向選民顯示人性才最重要，將他的理念帶入社區，要身體力行。

● 拒做政府啦啦隊

為了採訪，他連點票過程都未有留意，最終由團隊成員通知下，才得知自己從選舉中獲勝。但梁柏堅認為，香港人未贏，只是完成了選舉過程，證明香港人要動員時，會憑良知動員到大量市民。他認為區議會是民意諮詢架構，可令不同光譜的聲音帶給民政事務署，並指逃犯修訂條例草案，是由林鄭月娥提出，但區議會被建制把持、滅聲，令社會撕裂，他們只是做政府啦啦隊。勝出區選後，他認為非建制派要拒絕做政府啦啦隊，「唔係問我哋會做到咩嘢，係要令到政府做唔到啲咩嘢。」

至於甚至是贏？梁柏堅坦言，香港人要贏太遙遠，至少要多方面得到權力製衡，現在大眾最關注警暴問題，卻連成立獨立調查委員會仍未能成功，怎樣叫贏？

（余睿菁攝）

● 未來四年讓選民認識自己

而同區敗於梁柏堅手上的民建聯李均頤，已植根大佛口做區議員12年，他忭為今次能擊敗老將，未必是因為選民認識梁柏堅，而是因為香港人追求的事已經改變，反抗力度增大，想踢走保皇黨。他希望自己可用未來四年時間，讓支持他的人認識自己，成為自己的同伴。