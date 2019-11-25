【區議會選舉】黃店半價賀泛民奪過半議席　部分麵包提早售罄

昨日的區議會選區民主派大比數獲勝，過去高調支持反修例活動的長沙灣「四喜麵包西餅」，今(25日)早於社交媒體上指為慶祝「18區全黃」，今日全場半價，並將其餘收入在不扣除成本後，捐給本港一間網媒。今早10時許，記者發現店內只剩下少量麵包，有顧客稱，今日麵包比往選擇少，相信很多已售罄。

麵包櫃早被一掃而空。（陳蕾蕾攝）

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今早10許，記者到麵包店外視察，雖未見人龍，但店內僅剩少量剛出爐的麵包，麵包櫃早被一掃而空，店面貼有麵包半價的告示，部份客人到場時驚訝僅剩少量麵包。有店員表示，早上較以往多人排隊買麵包，今早麵包較早售完。

客人JJ表示，因為公司在附近，平日經常到店內購買麵包，今日發現麵包櫃僅剩少量麵包，對此感到驚訝。JJ稱，到包店時方知道麵包半價，他表示，雖然以往早上10時前來買包，選擇都較少，但笑言「未至於去到咁『嚴峻』嘅地步，乜都冇」，但JJ表示「證明咗好多商舖都關注呢件事，無論佢係支持邊一面都好，起碼佢係關心時事同社會而去做返相應嘅嘢。」

JJ認為，當選民發現支持的候選人得勝後，會想辦法回饋社會，今年投票比率高，JJ相信與反修例運動有關，運動的影響有好與壞「好嘅喺大部份香港人唔會再只喺顧住自己利益」，只顧念上班，更多人關心社會並去投票，與以往沙士等天災引發的社會關注性質不同。

「四喜麵包西餅」今日全場半價。（陳蕾蕾攝）

另一位客人黃先生指，一直知道麵包店的政治取態，以往亦經常到場購買麵包。他表示今早到場才知道麵包半價的活動，但對於發起活動的原因及意義，直言「值得高興」，又欣賞麵包店捐出款項；對於昨日區選的結果，他認為是政黨自己帶出的結果。