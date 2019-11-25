【區議會選舉】「何已完飯」冰室排長龍　食材賣光　小情侶撐黃店

今屆區議會選舉泛民大勝，以整體「六四比」票數取得385個議席，建制只取得59席。為人矚目的選戰包括立法會議員何君堯出戰樂翠選區，最終只得2613票，大敗予對手盧俊宇近1200票。票站主任宣佈一刻全場歡呼，票站外更即場開香檳。今日更有餐廳貼出「何已完飯」，以諷刺何議員落敗，店外亦大排長龍。後來更賣光「何已完飯」的食材豬扒及午餐肉，要轉為雞扒及火腿。

店外大排長龍。(林振華攝)

何君堯被反修例人士認為與7月21日元朗白衣人事件有關繫，故其落選令人熱議。位於尖沙咀的光榮冰室，在店內貼出一張寫有「何已完飯」的紙張，標明「恭賀價42元送凍/熱飲」，又搞笑稱兌換價是「手執一葉」。晚上9時許，冰室內逼滿食客，為數約50人，而店外亦大排長龍，至少有20人排隊。

店長Ada指冰室主要賣煲仔飯，向來多人光顧。，至於「何已完飯」是否暢銷，她只是笑而不語。記者所見有不少食客幫襯「何已完飯」，賣相似雜扒飯，有蛋、午餐肉、豬扒等，後來到晚上10時許，由於食材賣光，改為雞扒及火腿。

幫襯的小情侶事後在店外連儂牆上貼上便利貼。劉先生表示，早前在網上看到「何已完飯」，認為甚有趣，今日在尖沙咀吃飯，便特意過來光顧，排了半小時後才能入內，不過他們選擇吃煲仔飯，笑言﹕「支持黃店。」