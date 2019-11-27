【逃犯條例】旺角20組交通燈未修復　朱江瑋：需跨部門合作維修

反修例運動持續逾五個月，示威者透過毀壞交通燈、設路障等，意圖癱瘓香港交通，堵塞道路。根據資料，6月至10月間共約460組交通燈遭破壞，截至上周一（16日）仍有140組未完成復修。早上繁忙時間各「重災區」的交通大致正常，未有出人車爭路情況。

過去多月沙田屢成「戰場」，不少交通燈遭破壞。記者於本月中曾到沙田大涌橋路一帶，發現十字路口上的交通燈全部損毀，出現不少車輛爭先駛過路口的混亂情況。事隔兩星期，記者於今（27日）再度到訪，大涌橋路一帶的交通燈大致回復正常，僅得近曾大屋一處有一組交通燈完全失靈，其餘交通燈有不同程度損毀，例如紅、黃、綠三色燈中，其中一盞燈失靈，但無阻駕駛人士行車。

交通燈電線被扯出。（陳蕾蕾攝）

另一個「重災區」彌敦道與窩打老道交界，現今交通燈仍全數毀壞、部分電線被扯出。記者於繁忙時間到場觀察，上址未見有警員指揮交通，但交通秩序尚算良好；而行人過馬路時亦會先留意交通情況，未有出現人車爭路情況。

候任區議員：需跨部門合作維修

旺角南候任區議員朱江瑋正跟進彌敦道一帶交通燈損毀情況，與運輸處相關人員商討修復進展，他透露運輸處會跟據地區及損毀程度而定立維修時間表。據他所知，彌敦道一帶約有20組交通燈遭嚴重破壞，需要運輸處、機電工程處及中華電力的跨部門合作才能修復，他會密切跟進有關進度。