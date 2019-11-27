共融館辦二手攤活動　促進南亞裔與本地華人交流共融

有社區團體下月將於葵涌舉辦二手攤活動，讓街坊擺攤檔，贈送出自己不需要的物品，予有需要的人。團體稱，有關活動位置附近較多南亞裔、本地華人及新來港人士聚居，冀以活動促進交流和文化共融。

葵涌屏麗徑是在港巴基斯坦人聚居之地，這裡的工廠大廈建築群內，住有上千位巴基斯坦人，故得「巴基斯坦村」之稱。屏麗徑上有一所共融館，不單讓南亞裔人士聚會，更在2014年起推動種族文化共融，促進華裔市民與南亞裔市民之間的交流。

共融館將於下月28日舉辦二手攤活動，推動不同族裔的街坊在活動中交流，分享舊物。（共融館facebook圖片）

下月（12月）28日星期六，共融館將舉行二手攤活動，為第二次舉辦有關活動，促進華裔與南亞裔街坊之間的互動。共融館現正招募檔主，讓檔主們在攤檔中送出自己的舊物，例如是衣服等。他們鼓勵自由定價、以物易物和免費贈送，更歡迎檔主們在攤位辦小遊戲，讓不同種族的街坊打成一片。

活動的其中一位負責人Fikiyo表示，這個活動是共融館的新活動，上個月是首次舉辦，有約十個本地檔主參與，而參觀者則有巴基斯坦裔、本地以及新來港的街坊。

（共融館Facebook圖片）

Fikiyo指，活動推動對自己的物品負責的信息，故辦此活動讓街坊贈出不要的舊物。「有些街坊想送些物品希望南亞裔人士或有需要的人，因此放在共融館。但有些未必送得出，因此積了在館。」她指，共融館希望透過活動鼓勵街坊們用一天時間「Free」自己的東西，一來可親身讓他們接觸自己想幫助的人，介紹物品，交流之下使意義變得不一樣。「有媽媽買了小朋友東西，最後認識了另一位媽媽，交換了聯絡方法，現在他們可以不透過共融館自己作交流。」她說，活動是一個配對的機會，擴展街坊們的人際網絡。