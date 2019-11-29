【龍門冰室】捐贈衣物堆積如山　需租倉擺放

反修例運動以來，不少店舖無懼壓力，公開支持示威者，其中龍門冰室最為人所知，長長的人龍是龍門冰室常見的場面，惟昨日起，紅磡分店除了長龍，更多了一堆堆積如山的衣物，今日，仍陸續有人前來捐衣物。早前，龍門冰室表示接受各界捐贈予示威者的物資，包括冬衣，自昨日起，紅磡冰室外堆滿一個個背囊及行李箱等，裏面滿載衣物。記者現場所見，有不少人特意前來捐物資。有人用行李箱運衣物到門外，其後再自備紅白藍袋放在餐廳外的物資站。至中午時間，物資已堆疊到一個成人高度，職員不時外出整理。有食客更指「啱啱等位嗰陣都冇咁多！」由於物資眾多，衣物堆一度塌下，職員隨即外出處理，而在場等候的食客亦一同協助。

不少人將滿載衣物的行李箱或紅白藍膠袋放在門外。（陳諾希攝）

街坊何小姐指，日前從網上看到龍門冰室收集物資的消息，今日特意前來送上衣服。她指，一直都有支持龍門冰室，同樣支持老闆的理念。「之前見到都係得幾袋，今日就堆滿晒。」由於市民踴躍捐贈衣物，冰室收到大量大褸、保暖衣等，需要租倉擺放。職員向記者透露，老闆已召貨車送走物資，暫未知何時會到，而物資會送到一間樓上畫廊，將物資送至有需要的示威者手上，而有需要的年輕人可從Telegram「香港人嘅冰室資源分享channel」得悉取得物資的方法。