【集體回憶】豪華戲院服務28年結業　鍾情「舊嘢」學生哥到場支持

屹立於旺角28年的豪華戲院，昨日（29日）低調「落幕」，新寶院線晚上於Facebook表示，豪華戲院「光榮結業」。昨日（29日）為該戲院最後的營業日期，又感謝觀眾於過去28年對戲院的支持。豪華戲院去年申請改劃用途，申請本月獲批，戲院將改建成商廈。有區議員表示，豪華戲院是現時較少有的獨立、 單幢式戲院，而且有逾千個座位，反觀商場內的戲院失去「一大班人睇完可以分享」的感覺。陳太一家四口到場觀看放映的最後一場戲，她憶述年輕時與朋友、老公在豪華戲院看戲，「以前附近仲有disco，睇完戲去disco玩」她認為在豪華戲院看戲較大型戲院便宜，惜最後一場戲只有三分一客人。有特地到場的學生指，對「舊嘢」特別鍾情，豪華戲院場地大及殘舊、人流比較少，看恐怖片特別有感覺。

陳太一家四口到場觀看豪華戲院放映的最後一場戲「魔雪奇緣2」（余睿菁攝）

年輕時與老公拍拖 婚後帶兒子看卡通片

陳太一家四口到場觀看豪華戲院放映的最後一場戲「魔雪奇緣2」，散場後得知戲院是最後一天營業大感驚訝及不捨，「真係完全唔知啊！今日結束營業啊？」她稱年輕時與朋友、老公在這裡看戲，「以前附近仲有disco，睇完戲去disco玩」因此這裡充滿兩人的回憶。她稱婚後生了兩個兒子，以看卡通片為主，「黎睇蜘蛛俠、鐵甲奇俠」。她認為在豪華戲院看戲較大型戲院便宜，惜今晚最後一場戲，戲院只有三分一客人。

觀看豪華戲院最後一場、晚上9時半「魔雪奇緣2」的學生Jackie及Alvin指，自己對「舊嘢」特別鍾情，因此今日特意前來看最後一場，過去曾來過豪華戲院看恐怖片，指因場地大及殘舊、人流比較少，看恐怖片特別有感覺，但笑稱今日為了看最後一場而要看卡通片是「為睇而睇」。

對於豪華戲院結業，Jackie及Alvin認為是「一個時代的終結」，以前到豪華戲院看戲是喜歡它夠便宜及闊大、隨時都有位，不像現時很多新式戲院只有數十個位。而今日看最後一場時亦特別留意戲院的細節多於電影，又指覺得豪華的聲效是被其他戲院差，完場後亦無特別紀念活動，連拍照亦被職員指「唔好影咁耐」。

區議員嘆：失去「一大班人睇完可以分享」感覺

旺角南區議員朱江瑋則表示，豪華戲院是他的童年回憶，「記得第一套睇係虎膽龍威，有大銀幕、大班人一齊，仲有超等座」，他稱成長後為支持香港舊有文化，仍會特地約朋友去豪華戲院。他形容，豪華戲院的結業是「時代的告別」，因現時大部分戲院已變了商場，而豪華戲院是較少有的獨立、 單幢式戲院，現時商場的迷你戲院失去「一大班人睇完可以分享」的感覺，「變咗好似你自己買碟喺屋企睇」，嘆道舊式戲院漸漸沒落。

旺角豪華戲院於1991年開業，屬新寶院線旗下4間戲院之一，全院2個影院各有960個座位，座位總數為1920個，數量為全港最多。院內裝潢保留了80年代特色，大堂的牆身、地面皆由雲石舖設，天花上有多個圓形燈飾，並有燈箱放置電影海報。豪華戲院的票價比其他戲院為低，亦不設網上售票，市民需到戲院的售票處劃位購買。