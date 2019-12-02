【18區斬白象】候任區議員聯署倡煞停摩頓臺工程：點解要1.4億？

新一屆區議會埋班，民主派佔大多數議席，各區區議會相繼要求煞停小白象工程。一眾灣仔區候任區議員聯署去信政府，要求終止造價1.4億，卻只能容納250人的灣仔摩頓臺社區活動中心工程，成為新一屆18區區議會中，第三個被要求擱置的社區建設項目。有候任灣仔區議員表示，即使未必能煞停項目，也應該作出表態，指出該項目的不恰當。亦有候任區議員認為，項目反映出，上屆區議會中公眾參與度低。

2013年，政府推出社區重點項目計劃，於每區預留一次過1億元撥款，以推行一至兩個社區重點項目，而灣仔區的社區重點項目是興建摩頓臺活動中心。據立法會文件，摩頓臺活動中心造價高達1.4億，當中設施包括一個可容納250人的多用途禮堂，附設一個舞台和一個舞台會議室，以及一個約可容納130人的多用途活動室，項目因造價高、面積小而被批評是「小白象」工程。去年立法會工務小組委員會曾否決該項目，然而民政局其後要求工務小組再審兩項目，最終在22票贊成，16票反對之下獲通過。

摩頓臺社區會堂設計圖。（資料圖片／政府文件圖片）

部份現任及候任灣仔區區議員聯署去信民政事務局，要求終止興建摩頓臺社區會堂的工程。社區組織灣仔起步發文表示，擬建的摩頓臺社區會堂面積狹小，而造價屬天價，原址的摩頓臺排球場使用率一直高企，使重建項目效益顯然不彰。現任灣仔區議員楊雪盈，聯同八位民主派候任區議員聯署致函民政局，要求局方在新一屆區議會作出回應，並在工程未全面動工前終止，否則他們會於區議會動議終止項目。

候任灣仔區議員張嘉莉指，摩頓臺社區會堂的面積狹小，與價格不符，理應重新審視，「想做表演禮堂，但入到去的人其實好少……台下空間未必有200人，台上也未必有50。」她續指，項目已經在立法會工務小組上通過，並已開始進入撥款階段，去信民政局的一個訴求是希望就管理作重新諮詢，例如是公眾如果租用場地，以及是否用作表演，「趁工程未開始入肉要重新諮詢，之前諮詢做得唔完善，第一輪只諮詢團體意見，第二輪只係得九份意見書。」

民主派奪多數議席後，陸續重新審視被稱為「小白象工程」的社區建設項目，張嘉莉質疑上屆區議會通過有關項目時，並未有作出全面諮詢。她解釋，並非一定不能興建有關社區建設，但街坊的意見未曾被納入審批過程當中，甚至不知情，「拆了又不知道，起出來又不知是否合用。」她期望新一屆區議會中，街坊的參與度能夠提高，讓決定「落返街坊到」。

參與聯署的候任灣仔區議員李永財表示，灣仔的確缺乏活動中心，但摩頓臺項目的價值有問題，「面積細，附近又有樹擋住。我認同需要活動中心，但點解係1.4億，點解個位置係摩頓臺呢？」不過，他指該項目已在立法會通過撥款，相信在目前政府官僚制度下，較難終止該項目，但仍然希望作出嘗試，或是作出一種表態，凸顯該項目的不恰當。

民主派奪得多區區議會席次，相繼致函政府部門，要求擱置去屆區議會所通過的小白象工程，包括是造價5,000萬的觀塘音樂噴水池，以及元朗17億高架行人天橋等。李永財認為，過去一些社區設施項目都值得商榷，「有些值得做，但觀塘噴水池等，都係完全沒有意義。」