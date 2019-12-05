香港仔西安街洛陽街店舖佔路嚴重　候任區議員：法律漏洞致難執法

香港仔洛陽街及西安街一帶的店舖阻路問題日益嚴重，有店舖更把垃圾放在行人路上，阻塞通道。記者在現場觀察，該路段本就較為狹窄，附近更有巴士站，導致人車爭路的情況常常出現，惟居民投訴多時，問題亦未解決。近日，該處開始進行行人路及過路處擴闊工程，以舒緩行人車爭路的問題。惟商店的垃圾佔路問題卻變本加厲。有見及此，有地區人士促請政府有關部門加強執法，減少對行人造成的不便。

記者現場觀察所見，該路段附近有很多蔬菜和生果店，衛生情況欠佳，更有個別蔬菜店放置垃圾在行人路上，使原本較窄的行人路，能走動的位置變得更少。當區候任區議員黃銳熺指出，該路段一直有阻路問題，近數個月的情況更為嚴重，「西安街和洛陽街一直都有佔路情況，不少街坊向我反映過這問題，近日我也和政府部門如食環署、民政署等，要求跟進相關問題。」

店舖走「法律罅」 政府部門執法無門

據悉，西安街的轉角位常常被霸佔，黃銳熺對轉角位被上落貨車阻擋表示無奈：「明白鄰近都有不少店舖，明白在這裡上落貨是無可避免的，但經常霸佔（行人路），政府部門又不能處理。」他直言：「他們經常走法律漏洞。」走法律漏洞並不單單只在這裡，他指過往曾聯絡過食環署處理店舖阻路問題，但店舖直接把放在行人道中的垃圾放置在馬路上。因現時法律的局限，食環署並不能即時處理問題，亦不能順利執法，發告票給涉事店舖。

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有店舖把垃圾丟棄在擴路工程圍封內

黃指：「在擴路工程的位置中，有店舖職員更把水馬和圍封移走，把垃圾棄置在工程範圍內。」他曾就事件向路政署反映，署方回應指會加強巡查。他續說，路政署能做到的事有限，因為他們並非執法部門，即使遇上事情，他們也只能交予警方處理。有見及此，黃希望日後能多聯合不同部門去處理、跟進事件，加強執法、發告票，減少阻塞情況再次發生，同時亦希望能夠盡快堵塞現時的法律漏洞，以便日後處理同類事件。