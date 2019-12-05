【地區工作】王國興提早停止議員辦事處服務　街坊：無期望點失望

區議會選舉結果塵埃落定，現任區議員任期至今年年底，而候任區議員將於明年1月1日上任。近日在各區都不難看到候任區議員，頻頻到區內謝票及陸續開展地區工作。今年不再參選的工聯會東區區議員王國興，昨（4日）宣佈停止議員辦事處服務，日前已收到房署通知，將於今個月底收回辦事處，因此處理結束辦事處的事務，被問及如月內有街坊求助，王則指「如街坊嚟到，都樂於幫手嘅。」。不過有當區街坊表示，王國興上屆當選後，從來無見他落區工作。

王國興昨（4日）以手寫停止服務通告，指區議員任期至12月底止，為了處理辦事處結束的事務，辦事處即日起停止服務及對外辦公。他對香港01記者表示，日前已收到房署通知，將於今個月底收回辦事處，而辦事處內有大量資料及文件處理，因此提早暫停運作。王最初表示，如街坊到辦事處求助都未能處理。不過記者再三向他查詢如月內有街坊求助後，他就指，「如街坊嚟到，都樂於幫手嘅。」不過記者今日到其辦事處門外，發現該通告已撕去。

而當區候任區議員陳榮泰就在其facebook表示，如街坊有事，即使未上任均一定盡力協助。

街坊：從來無見過佢

小西灣邨居民何先生表示，王國興落區工作寥寥無幾，他認為王指的地區工作「都係蛇齋餅糉，安排吓興趣班。大時大節出嚟講兩句有嘅，平時就冇。」何續指，由於區內現時眾多工程進行中，他希望候任區議員能跟進工程事項。

另一位街坊就指，王國興擔任過去一屆區議員，不過從來未見過他在區內工作。記者問到他會否對王感失望時，他直言：「無期望，點會失望呢。」