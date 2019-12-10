灣仔北角新海濱擬建水上活動中心　狗公園、單車徑一應俱存

規劃署昨（9日）公佈分別於2015及2016年諮詢的「灣仔北及北角海濱城市設計研究」優化後的城市設計大綱。其中包括設立五個主題區，加入智慧、環保元素；優化海濱，設銅鑼灣避風塘區、渡輪碼頭、水上活動及康樂主題區等，拉近市民及海洋距離。

「灣仔北及北角海濱城市設計研究」涉及灣仔會展以西起，向東延伸至北角城市花園海旁的休憩用地，涉及19公頃陸地、約22公頃海面3.8公里長的海濱長廊，包括灣仔前公眾貨物裝卸區及銅鑼灣避風塘。當局於2016年中旬完成第二階段公眾諮詢，於昨（9日）公佈第二階段公眾參與報告，制訂城市設計大綱。

經過諮詢，公眾普遍支持劃設5個特色主題區。日後海濱將由西至東劃分為「慶典主題區」、「渡輪碼頭畔主題區」、「水上運動及康樂主題區」、「活動避風塘主題區」、「東岸公園主題區」。

日後海濱將由西至東劃分為「慶典主題區」、「渡輪碼頭畔主題區」、「水上運動及康樂主題區」、「活動避風塘主題區」、「東岸公園主題區」。（文件截圖）

未來的海濱為提供一條連貫的道路，又會興建行人隧道、平台；報告指出，公眾對單車徑抱有殷切期望，當局擬沿海濱建造一條長達3.4公頃設計完善安全且連貫單車徑，並會分兩種路段，包括共長1.6公里的指定休閒單車徑作慢速騎乘；而在會展對出一段及維園對出一段共1.8公里路段則以共享安排，讓不同使用者在狹窄路段同時使用，包括行人和騎單車人士。

5個特色主題區中，「慶典主題區」將建於金紫荊廣場一帶，會增設涼亭及小食亭，並設新的旅遊巴停車場以減少擠塞。佔地4公頃的「渡輪碼頭畔主題區」，涉及灣仔碼頭一帶用地，日後將建成露天的表演廣場，設音樂噴泉，提供寬闊空間作多用途活動場地。該處亦設有美食廣場，提供室內外餐廳及美食車等。

灣仔前公眾貨物裝卸區現已圍封。（鄧詠中攝） 水上運動及康樂主題區 將設水上活動中心 位於灣仔前公眾貨物裝卸區的「水上運動及康樂主題區」，陸上佔地1.3公頃，而水上空間佔2.5公頃，可供市民舉行水上活動。如可以舉辦陸地和國際水上運動賽事，包括帆船、龍舟和三項鐵人賽等，設水上活動中心。該處的海岸將不設圍欄，讓市民可走到海邊，甚至走出浮橋等設施，亦設日光浴區。在興建主題區之先，當局會進行水質評估，以確保海水質素。

「活動避風塘主題區」位於銅鑼灣避風塘，整體佔地3公頃，目的為活化銅鑼灣避風塘，帶出區內的歷史氣息，如避風塘、天后廟等，並設置觀景台欣賞維港景色。當局建議以商業經營和非固定船隻提供觀光及美食服務，為遊人提供水上餐飲體驗，重拾昔日避風塘風味。當中又建議提供舢舨或水上的士服務。至於北防坡堤，當局建議增設「懸臂式觀景台」，共長215米、最闊達7.5米，遊人可以舢舨來往岸上及觀景台。

而「東岸公園主題區」則整體佔地最多，涉5公頃用地，以設園景公園。並分別劃分「社區公園區」及「空中花園區」，推廣健康生活。「社區公園區」將建行人板道，提供可玩滑板、BMX單車的極限公園、寵物公園，設互動水景和大片草坪等。不過，當局指因部份建議可能觸及《保護海港條例》，故詳細設計仍有等研究。