大半天台車位變時租　欣盛苑居民被迫租貴位　 議員質疑業主違契

粉嶺欣盛苑停車場大業主自年初將車位拆售予非住戶，被質疑違反地契後，再惹風波。大業主上月起，突要求月租戶每月以先到先得方式，辦理租用車位手續，又在沒有諮詢的情況下，將逾六成租金較低的天台露天車位改成時租，令部分租戶需付更高的租金，租用場內其他有蓋車位。 由居民組成的停車場關注組認為停車場大業主的手法不當，又拒與租戶溝通，早前（19日）與多名租戶商議後決定，若大業主於月底前仍不與租戶溝通，擬下月罷交租抗議。有區議員亦質疑，將時租車位租予屋苑商戶訪客，做法有違地契。

入伙26年的欣盛苑，其停車場於2016年被領展拆售予董輝記木業，惟易手過後，風波不斷。停車場的月租車位現時分三個價格，當中以天台的露天車位最為便宜，每月租金為$2,600；其次為U3至L5層的高層車位，月租$3,000；L1至L3層的低層車位最貴，每月要價$3,400，租金較同區其他屋苑高。除了租金問題，新業主年初時再拆售車位，將部分車位出售予非住戶，亦令居民質疑出售車位過後，業主無法據地契條款，為住戶及其訪客提供223個車位。面對種種問題，居民惟有自組「欣盛苑停車場關注組」，監察停車場的情況，惟近日業主就月租車位作出的改動，再掀起新一波爭議。

欣盛苑停車場大業主上月中突然貼出通告，指為了盡量以公平原則出租車位，月租車位租戶需於每月25日早上7時30分，到管理處辦理租用手續，並會以先到先得方式處理，引來爭議。(李穎霖攝)

月租變先到先得 需清早排隊辦手續

停車場月租戶過往並未受租約期限限制，然而，大業主11月中突然在停車場張貼通告，指為了盡量以公平原則出租車位，月租車位租戶需於每月25日早上7時30分，到管理處辦理租用手續，並會以先到先得方式處理。月租戶、「欣盛苑停車場關注組」成員之一的鄧先生直斥，現時的安排離譜：「你想想，很多人要上班，而大家上班的時間都不同，即使9點上班都趕不及！」

事實上，停車場大業主並非首次提出有關做法，鄧先生指業主4月時已有意推行此措施：「當時業主只給予24小時通知期，今日通知，明天就實行。」大業主的做法惹來居民反感，他指租戶當時自行以抽籤方式，分配大家租用月租不一的中、高、低層車位，並與當區區議員劉國勳一同致電董輝記木業的代表，透過電話達成共識，停止推行每月重新辦理租用手續的措施。「現時的情況已經違反當時的協議。當然，他們沒有說（協議）有效多久，亦從來沒有和租戶談續租問題。」

月租戶、「欣盛苑停車場關注組」成員之一的鄧先生(中)直斥，現時的安排離譜，認為需上班的居民難以每月早上辦理租用車位手續。(李穎霖攝)

新的租用措施在上月25日已首次實施，此後，月租戶都不會被分配固定車位。另一租戶Gary指，停車場現時以粉紅色及綠色的紙張，標示高層、低屠的月租車位，而租戶可以「任泊」場內的月租位：「泊錯位就閣下自理了。」本來以月租方式租用天台車位的Gary，同時亦受大業主的另一新措施影響，令他要租用場內較貴的車位。

停車場現時以粉紅色及綠色的紙張，標示高層、低屠的月租車位，新的租用措施實施後，月租戶都不會被分配固定車位。(李穎霖攝)

天台34個車位被改時租 僅剩14個月租車位

停車場6樓、U5兩層天台，合共提供51個車位，月租較場內其他有蓋車位便宜。Gary指過往天台全為月租及業主車位，約六、七成車位皆有人使用，至約兩個月前，大業主將天台上的五個月租車位改成時租。然而，大業主於11月開始，在無通知任何租戶的情況下，將兩層的天台，合共34個月租車位改為時租，佔天台車位總數66%。扣除三個業主車位，天台只剩14個月租車位供租戶使用，而Gary亦因此無法續租天台車位：「（上月25日）排隊去辦新的租用手續，他說已沒有天台車位時，我才知道這件事。」結果，他需多付$400，租用場內其他有蓋車位。

大業主於上月起，在無通知任何租戶的情況下，將兩層的天台，合共34個月租車位改為時租，佔天台車位總數66%。(李穎霖攝)

「由(天台)全月租、有穩定車位，到要每月排隊租用，甚至先到先得，對普通人來說是徬徨的，擔心下月可能租不到。早上不上班去辦租用手續是不可能的。」Gary表示，有租戶已因此離場，另覓租位，亦有人因此「谷氣」賣車。

租戶Gary表示，有租戶已因此問題離場，另覓租位，亦有人更因此「谷氣」賣車。(李穎霖攝)

逼租戶以貴租租用有蓋車位

停車場外牆現時已拉起橫額，宣傳其時租$8的車位，又指明歡迎欣盛苑商戶及幼稚園的訪客使用。縱觀整個停車場的情況，場內多個月租車位仍未出租，而L3層11個低層月租車位亦被圍封，未供出租，而天台34個時租車位中，只有一個有私家車停泊，可見場內車位尚算充裕。此情況亦令不少租戶質疑，大業主刻意製造車位供應不足的假象，而將天台逾半月租車位變成時租，減少該處的月租車位供應，亦變相逼租戶以更高租金，改租停車場內的有蓋車位。

停車場外牆現時已拉起橫額，指歡迎欣盛苑商戶及幼稚園的訪客使用。(李穎霖攝)

「現在將(天台)四分之三車位變成時租，下次他(大業主)都可以『殺了』整個天台，要更多車主租有蓋車位。」Gary斥大業主的做法離譜、過份，又指停車場的租金不但高，場內的設施亦未得到適當的維修、保養，有燈膽失靈多時未獲更換之餘，天台其中一道防煙門去年被超強颱風山竹吹毀後，業主至今仍未安排維修。

租戶擬下月罷交租抗議

就以上問題，「欣盛苑停車場關注組」的成員曾向管理處反映，要求和業主溝通，惟至今仍未獲回覆。關注組早前(19日)召集二十多名租戶開會，解釋事情的來龍去脈，又提出兩大訴求，要求大業主回復過往就停車場高、中、低層月租車位分配許下的承諾，以及減低租金。席間，各租戶同意若業主於月底前，仍拒就有關問題與租戶溝通，下月將罷交租抗議，以此姿態告訴大業主，他們不能「想做乜就做乜」。

「欣盛苑停車場關注組」的成員曾向管理處反映，要求和業主溝通，惟至今仍未獲回覆。關注組早前(19日)召集二十多名租戶開會，解釋事情的來龍去脈。(李穎霖攝)

香港01正向董輝記木業及地政署查詢事件，暫未收到回覆。

當區現屆區議員劉國勳過往一直與居民跟進該停車場的問題，他指地契列明，停車場需提供至少223個車位，供住戶及其訪客使用。不過，現時大業主時宣傳橫額上指，商戶訪客亦可使用場內時租車位，質疑商戶訪客是否亦包含在地契列明的住戶訪客中、做法有否違反條款，而他早前已就此事去信地政署查詢：「北區地政處的反應慢，地契的問題需要地政處進行把關。」

關注組又提出兩大訴求，要求大業主回復過往就停車場高、中、低層月租車位分配許下的承諾，以及減低租金。(李穎霖攝)

劉國勳又指，停車場大業主董輝記木業一直想出售場內車位，惟不知道不同地契就出售車位有所規管，而其態度不算友善、開放，感覺其不願對話，每次推行新措施都未有和持份者做好溝通，形容上次與居民要求大業主取消推行每月以先到先得方式租用車位，也是千辛萬苦才能和該公司的代表取得聯絡。他指，停車場的車位一直不是全數租出，而車主亦指是希望租得車位泊車，認為兩者本應有溝通空間，而在業主不願溝通，地政處未有就地契做好把關的情況下，居民惟有進行集體行動抗議。

出席的租戶同意若業主於月底前，仍拒就有關問題與租戶溝通，下月將罷交租抗議。(李穎霖攝)

欣盛區的候任區議員林淑菁表示，暫未有居民就停車場的事宜向她求助，但接下來亦會研究公契，了解停車場大業主是否有權將月租車位，更改成時租。她表示，大業主的態度明顯不理想，而屋苑的業主立案法團亦應介入事件，自己未來亦會着手跟進。