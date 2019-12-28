【2019回顧．新界】元朗721、荃灣開槍、沙田血戰　街坊看風雲

反修例運動示威浪潮席捲全港，各區出現表達政見的連儂牆，三罷行動將衝突帶到新界，元朗7.21無差別襲擊、沙田警民血戰新城市、荃灣二坡坊斬人、中學生示威者中槍、屯門防暴警察、記者中腐液。示威者在新界多區佔據主要道路，警方作出驅散：血液、汗水、催淚彈、汽油彈，佔據香港人2019年一半時光。 總結2019年，市民不約而同認為反修例運動最深刻，不僅設施損壞，更多的是心靈創傷、關係破裂。展望2020年，他們同望天下太平，公義得以彰顯。

元朗：721心靈創傷

其實我逃避睇（新聞），睇完都瞓得唔好，所以都是睇表面，知道就算，唔想自己情緒受影響。 元朗街坊馮太

7月21日晚上10時許，有數百名身穿白衣人士手持鐵枝、籐條及長棍等武器，追打市民。於元朗西鐵站內無差別襲擊在場市民，更追入站內及車廂，有市民被打至頭破血流，遍體鱗傷。兩名軍裝警於事發後一度到場，未幾離去。而白衣人亦一度離開西鐵站，在警撤離後再進入站內無差別襲擊。白衫人毆打市民三小時後，防暴警察終於現身，進入西鐵站巡邏。事件中有46人受傷送院，包括立法會議員林卓廷及前無綫記者柳俊江。

事件發生至今5個月，仍然叫區內街坊不寒而慄。街坊馮太指，今年度最深刻事件非「721」莫屬。她表示，對事件仍心有餘悸，「其實我逃避睇（新聞），睇完都瞓得唔好，所以都是睇表面，知道就算，唔想自己情緒受影響。」馮太補充，看到官員的不合理回應亦感到失望。她續指，事發後，每月21日，元朗西鐵站都提早關站，她認為此舉多餘，「都唔知做咩，大家都咁平靜，冇嘢搵嘢做，只會令到街坊唔方便！」

元朗村民：保家衛國唔等於可以任意傷害人

另一名元朗居民吳先生坦言，他原本對政治冷感，直至721令他開始多留意新聞，並支持運動。他直言，事發當晚他就在西鐵站附近，而他亦有朋友在站內被白衣人襲擊受傷。「成件事好無理，點解可以由得一啲唔公義嘅情況警察咩都唔做。」吳直言，他亦住在村屋，不過認為白衣人所謂「保家衛國」理念，不等於能任意傷害人。「中立啲嚟講，兩方面（示威者及警察）都有好同唔好，唔係示威者一定係好人，警察一定係衰人，不過𠵱家嘅情況唔係兩邊做錯嘢嘅人都有懲罰。」

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沙田：民主派區選大勝 市民抱期望

沙田街坊黄先生認為，示威者對香港獨立的訴求是無可能發生。他指，他經歷過六七暴動、 戒嚴等比現時更混亂的時代，他認為年輕人想法天真，「佢哋原本冇為香港人貢獻過啲咩，有咩可能獨立？」

不過他指，自示威活動後，沙田確實比以往少內地人，區內比平日舒適。對於沙田區有大部分年輕候選人當選，他表示支持年輕人當政，對他們抱有期望，「無講建制定民主派都好，只要對社區有貢獻就ok（可以）。」他期望他們上任後可以保留舊有社區的好處，同時能改善現有的不足。

望孫兒明辨是非黑白



街坊陳先生表示，近半年的示威事件為今年最難忘。「覺得太暴力，希望雙方都可以坐低慢慢傾。」陳認為，社會事件確會影響到小孩價值觀，因此會主動教導孫仔正能量，「其實細路仔知㗎，教佢識分咩啱咩唔啱」陳續指，現時社會發生的事都會被記在歷史中，因此只好教導孫仔明辨是非黑白。

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荃灣：水炮車首次現身

荃灣區內亦多次發生激烈警民衝突，更是警方購入水炮車後首次出動的地區。8月25日舉行的「荃葵青遊行集會」演變成激烈衝突，至傍晚近6時，兩輛水炮車在銳武裝甲車及防暴警開路下，徐徐駛入大河道與楊屋道交界，現場氣氛頓時變得緊張，陷入一片惶恐，示威者立即四散。其中一輛水炮車駛到大河道雅麗珊社區中心外向示威者設備的水馬路障發射第一支水炮，水馬未有倒下。水炮車之後由警車陪同下，在荃灣一帶「示威式巡遊」。

荃灣街坊周先生表示，過去一年最難忘是反修例運動，「掘晒磚，啲欄冇晒，周圍都聞到催淚煙」，周先生指，眾安街、大河道、沙咀道一帶淪為重災區，周太續指，區內交通燈最受影響，「點都好覺得唔好搞交通燈，老人家同傷殘人士都好危險」。周先生認為，革命前提就是不要影響市民，「你同班差人上山打，你點打都無所謂。革命就係要搵個孫中山，但𠵱家個個都蒙晒面，冇人敢做孫中山，死得啦！」對於邁向2020年，他只希望「天下太平」。

9歲童難忘警放催淚煙 憂中國派兵來港

現年9歲的譚小朋友表示，今年最難忘為警方多次在區內施放催淚煙。他指，即使看到示威者堵路不會驚慌，而學校則提醒要放學後及早回家，如要外出就與家人同行。他又指，原本期待的課後活動亦因而暫停，至近日才開始復辦。他認為如反修例運動持續，中國會派真兵來港，「我覺得咁樣會唔好」。

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屯門：民生與政治

屯門公園噪音困擾居民多年，反修例浪潮下「五大訴求」以外，將民生議題帶入地區，7月和9月分別兩次「光復屯門公園」行動，務求將性感大媽趕離屯門。屯門街坊阿晴(化名受光復屯門公園遊行啟蒙，覺得那是反修例連動首次地區遊行，第一次將民生議題帶入地區，人數之多，震攝了她。於是，她參與第二次再光復屯門公園遊行。

她認為屯門公園問題長年困擾街坊，但不是很多人會關注，但遊行讓屯門街坊聚首一起都關注事件。光復屯門行動令她相信只要走出來，自己是有能力改變萬年不解的地區問題。

上水居民：難忘催淚煙濃罩社區

11月15日，有人在網上發起「三罷」行動，警方曾在上水新都廣場附近施放催淚彈驅散人群，前後幾天亦陸續施放催淚彈。有北區街坊不滿因而召開記者會，記者會上有人表示擔心催淚彈殘餘物質帶來的禍害，並要求警方交代。有居住在新都廣場的黃先生表示，那幾天期間在家中也嗅到催淚彈的氣味。

住在上水十多年的黃先生及其太太指，今年度最深刻亦是反修例事件風波為區內帶來的影響。黃太太表示，上個月整個上水區都遍滿催淚彈的痕跡。「喺街市四點幾買緊菜，睇到直播話整群防暴衝入嚟，最唔滿意呢樣！」黃先生補充，「衝進來街市其實無謂，呢到全部都係市民，你話草叢入面有汽油彈？」

大埔：反修例運動縮影

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大埔見證反修例運動不同面向，大埔墟連接港鐵站的行人隧道，貼滿文宣、表達政見的便條貼，可算是規模最大的「連儂牆」。此處發生過撕紙、淋糞，甚至斬人血案，10月19日一名男學生在連儂隧道外派傳單宣傳遊行活動，遭一名內地男子持刀襲擊，導致腹部傷口見腸。11月12日中文大學爆發激烈衝突，警方與示威者在二號橋對峙並展開激戰，烽火四起，吐露港公路被堵塞5日，於11月16日重開。期間大埔居民失去往市區主要幹道，需要經元朗、錦上路、大欖等地出入，亦有居民選擇以水路乘搭街渡往返馬鞍山。交通不便無損泛民支持者投票意向，11月24日區議會選舉，民主派候選人全取19席，奪得來屆區議會主導權。