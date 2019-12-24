【聖誕市集】逼爆赤柱釀交通問題　候任區議員鼓勵乘公共交通工具

每逢聖誕節，赤柱設立聖誕市集充滿節日氣氛，遊人絡繹不絕。今年赤柱亦不例外，3個周末舉行聖誕市集過去，今日起連續三天及今個周末（24-26日、28-29日）續辦市集，區議員擔心會繼續逼爆赤柱。赤柱及石澳候任區議員彭卓棋表示，由於太多車輛等候入停車場，車輛倒塞至馬路，阻塞交通；同時，區內車位不足，令違泊情況大增，有不少車更泊上行人路，危及行人安全。他鼓勵遊人到區內時，盡量乘坐公共交通工具，以紓緩區內交通問題。

區內只有雙線雙程行車來應付川流不息的車龍，加上車位不足，車輛需在在馬路上「排隊」以致倒塞至馬路，令公共交通服務受阻，使居民乘車時不便。（彭卓棋提供）

赤柱及石澳候任區議員彭卓棋表示，因多人到赤柱参加活動，區內只有雙線雙程行車來應付川流不息的車龍，加上車位不足，車輛需在在馬路上「排隊」以致倒塞至馬路，令公共交通服務受阻，使居民乘車時不便；而正因車位不足，令違泊情況大增，有不少車輛更停泊上行人路，特別危及長者或行動不便人士行人安全。另外，由於公共交通工具需求量大增，班次不足，令居民等候公共交通工具的時間變長，滿座問題更頻繁。

候任區議員促建立「赤柱大型活動交通安排聯合小組」

彭卓棋表示，近日都收到不少居民對近日交通狀況感到困擾。彭指，領展有安排免費穿梭小輪來往香港仔碼頭及赤柱，不過他認為宣傳不足。他又鼓勵遊人如要到區內時，盡量乘坐公共交通工具，紓緩區內交通流量。彭卓棋補充，只有防患於未然，才能於日後有大型活動時成功疏導車輛，減少對居民的影響。故彭促建立「赤柱大型活動交通安排聯合小組」，由舉辦方、周遭屋邨／屋苑管理公司、公共交通工具營辦商、警方及區議員等參與，以協調車流控制、公共交通工具班次等舉辦活動同時，保障居民的交通出入便利，體諒居民需要。另外，彭卓棋已向相關部門反映問題，並與早前舉辦活動的領展聯絡，建議在大型活動期間，在路上欄杆處縛上臨時防線，及促請相關部門考慮增派人手以疏導交通，以防止車輛直接停泊在行人路上，保障行人安全。