【平安夜．新界總覽】Yoho Mall防暴舉藍旗　男子避警察追捕墮樓

過去半年香港反修例示威不斷，各區硝煙四起，超過6000人被捕，近千人被控告。今晚（24日）平安夜，網民發起「和你Sing，願平安歸香港」活動，晚上7時至10時在各區商場報佳音，地點包括元朗Yoho Mall、沙田新城市廣場、銅鑼灣時代廣場等。 晚上7時許，新城市廣場有超過200人聚集，有人於中庭以memo紙拼砌聖誕樹，商場內有懷疑便衣警遭示威者包圍，大批防暴警員入內驅散聚集人群。另外，元朗Yoho Mall有示威者扑爛食肆螢幕，防暴警員入內驅散，其間一名男子突然逃跑，被警員追截，男子跨過一樓玻璃圍欄跌落地面，他清醒送院。

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【00:08】沙田：踏入聖誕節後，約70人繼續留守大會堂對開靜坐，氣氛大致平靜。

【23:55】沙田：其餘在沙田大會堂被截查的人士，獲准放行。

【23:28】沙田：警方在百步梯截查超過50人，並不斷要求記者後退。

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【22:38】沙田：警方在沙田大會堂外帶走一名女子，她涉襲警及持有鐳射筆。

【21:58】沙田：防暴警員在沙田大會堂外再截查多名人士。

【21:50】元朗：防暴警於西鐵站內舉起黃旗。

【21:50】沙田：防暴警員於沙田大會堂對開制服一名男子，地上有大量血跡。現場消息指，兩名男子因拍攝問題起爭執，其間有人打爛紅酒玻璃樽。警方詢問有否人看到剛才混亂情況，稱需要尋找證人。

【21:48】沙田：防暴警員於沙田大會堂對開截查數名年輕人。

【21:48】元朗：防暴警員進入港鐵西鐵站巡邏，其間截查至少一名男子，該名男子其後被放行，現於H出口停留，大批市民指罵警方。

【21:18】沙田：防暴警員進入希爾頓中心。

【21:18】元朗：警方一度從商場一樓撤離到中庭，之後再返回一樓，警方一輪追捕，捉走一名灰衫男子，再於人群中捉走一名黑衫、長髮、戴口罩男子，長髮男子被警員推到玩具反斗城閘前，發出巨響。現場所見，警方制服至少三名男子，警方原地展開封鎖線，推進期間向至少一名男子眼部直射胡椒噴霧。

【21:10】沙田：瑪莎百貨落閘，有示威者觸動消防系統，商場內消防警號響起。

【21:10】沙田：新城市廣場內有人使用鐳射筆，部分人呼籲前往一田。

【20:57】元朗：防暴警突然截查一名男子，一名男子被制服壓在地上，在場市民高叫「唔好打人」，並要求在場記者後退。

Yoho Mall一名男子從高處墮下，救護到場搶救。（陳浩然攝）

防暴警員進入Yoho Mall驅散示威者。（陳浩然攝）

男子墮樓經過：

【20:56】元朗：Yoho Mall有逾百名市民聚集中庭。

【20:30】沙田：署理新界南總區指揮官陶輝到達新城市廣場，數十名便衣警仍在戒備。

【20:17】沙田：數十名便衣警拿出伸縮警棍戒備，他們手臂有手帶以作識別。

【20:16】元朗：一名男子懷疑逃避警察追捕從Yoho Mall 內一樓一躍而下，多人報案。現場消息指，男子年約20多歲，從一樓跌落中庭地下位置，他清醒送院。

【20:13】元朗：警方高舉藍旗。

【20:10】元朗：警方在被截查男子背囊內搜出錘仔及一面具。

【20:07】元朗：防暴警員截查一名男子，警員搜查其背囊內物品。

【20:06】沙田：防暴警員離開，約40名便衣警在商場內戒備。

【20:00】元朗：防暴警員進入Yoho Mall驅散示威者，商戶紛紛落閘。

【19:57】沙田：大批防暴警員進入新城市廣場驅散聚集人群，便衣警不見蹤影。

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晚上近8時，大批防暴警員進入新城市廣場。（林振華攝）

【19:45】元朗：Yoho Mall示威者扑爆「翡翠小籠包」螢幕，商場廣播出現緊急狀況。

【19:45】沙田：數十市民包圍六名懷疑便衣警高叫口號。

【19:41】沙田：市民追著懷疑便衣警並舉機拍攝。

【19:34】沙田：新城市廣場二樓懷疑有四名便衣警員戒備，現場引起一陣騷動，新城市廣場百步梯外則有防暴警員戒備。

【19:34】元朗：聚集人群開始在商場內遊走。

【19:24】沙田：市民在memo紙上寫上願望，之後拼砌聖誕樹。

【19:08】沙田：新城市廣場有超過二百人聚集，有人於圍欄上掛起「五大訴求，缺一不可」旗幟。

【19:08】沙田：新城市廣場有零星人士高叫口號。

【19:08】元朗：Yoho Mall 中庭有十多名黑衣人聚集，有人舉起「五大訴求，缺一不可」旗幟。

【19:04】沙田：新城市廣場中庭未見有人聚集，氣氛大致平靜。

新城市廣場有懷疑便衣警戒備。（林振華攝）

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