【和你shop】警上水廣場拘人　居深圳港人購物中椒﹕政府畀唔到屋

上水水貨客問題嚴重，反修例風波下未見減退跡象，網民今發起上水廣場「和你shop」活動，百人在商場內叫口號及斥罵內地人，商舖落閘，示威者在閘縫間攝紙張，未見毀壞商舖行為。其間，多名便衣警員突揮棍擊向黑衣人士，防暴警衝入商場天橋，多人被拘捕。圍觀人士情緒激動，辱罵現場警員，防暴警作三次警告後，向圍觀者噴胡椒噴劑。一名居於深圳的香港人在商場內購物，途經時中椒，大為不滿，直斥﹕「無恥！我又唔係鬧共產黨，我鬧你香港班差佬，亂噴嘢！」但他仍回會香港購物，「我香港人嚟！梗係落嚟買嘢。我住大陸，香港政府會唔會畀到啲屋我住？冇呀！」

多人被捕。（梁鵬威攝）

上水廣場「和你shop」活動由下午3時開始，近百人在商場內叫口號及包圍商舖叫囂，並指罵購物的內地人，未有進入店內破壞搗亂，多間商舖落閘。至近4時，黑衣人包圍已拉閘的萬寧，並將紙張攝在閘門的罅隙間。其後，十數名戴口罩便衣警員衝出，揮動警棍擊向黑衣人士，將多人制服在地上。同一時間，防暴警亦分別登上上水廣場對開行人天橋及進入商場，截查及拘捕多人。被捕人士分別被鎖上手銬或綁上索帶押走。

居深圳港人林先生。（陳諾希攝）

商場中庭及各樓層皆有大量民眾圍觀，有人向警方叫囂及辱罵，高叫「放人」。有防暴警舉起胡椒噴劑，向在場人士作出三次警告，指商場涉及刑事案件，要求他們離開商場範圍。現場人士曾後退，但未有踏出商場範圍。防暴警隨即連續夕次噴射胡椒噴劑，多人中椒。其中一名居於深圳的港人林先生背部、手部及臉中椒，直斥警員「無恥！我又唔係鬧共產黨，我鬧你香港班差佬，亂噴嘢！」他解釋今日回上水購物，無奈被噴中，但日後仍會回香港買東西，「我香港人嚟！梗係落嚟買嘢。我驚佢咩呀？我住大陸，香港政府會唔會畀到啲屋我住？冇呀！」

混亂間，經常到衝突現場的先天性失明律師陸小姐跌坐在警方防線中，有義務急救員上前協助。陸小姐事後聲稱被防暴警員推撞，再被女警以腳踭撞中，旁邊的疑似男警表示﹕「唔好理佢。」亦有多名警員稱「認得佢，去到邊都見到佢。」全程未有警員協助她。陸指，過去數個月，亦曾經遇過好警察，但今日遇到的警員較為惡劣。

陸小姐：港人受到不公平對待 需出來爭取

失明女律師陸小姐憶述今午於上水廣場的經歷，指當時警方於商場擴大封鎖線，她指自己被一名女警不斷推，其間聽到有一名男警曾叫女警不要推，但女警仍繼續，陸小姐指因自己的背囊很重，擔心自己會跌倒，於是坐地上，有男警曾指「唔好理佢」，之後她感覺背部懷疑被警員用膝頭撞到，但因現場有義務急救員在場協助她所以過程並無大礙。

陸小姐指今日來到現場，是因為「喺屋企都唔安樂，不如嚟呢度」，她又指現時很多問題根源未解決，無法接受，又指自己是殘疾人士，很多時候都要站出來為自己爭取權益，現時香港人受到不公平對待包括警暴，因此自己一定要出來爭取，她指自己本身是律師，因此不會太擔心。