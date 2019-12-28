【和你shop】上水示威者踢篋毀內地客曲奇餅　男子拍攝遭「私了」

今日（28日）網民發起上水廣場和你shop集會，下午4時許多名蒙面懷疑便衣警員，進入上水廣場揮制服多人，防暴警其後到場。至下午5時許，示威者遷移到上水廣場天橋抗議水貨客，他們指罵拉篋、拿著購物袋的人，又用腳踢篋及拉扯他們手上的膠袋。其中一名男子經過疑用手機拍攝，遭示威者包圍並「私了」，多名防暴警員衝上天橋追捕示威者。

有女子持購物袋經過天橋，被示威者包圍及拉扯其物品，袋內化妝品和護膚品跌出。（梁鵬威攝）

化妝品跌出 出示身份證證明是港人

防暴警員下午5時許離開上水廣場後，示威者轉到上水廣場天橋外抗議水貨客。有示威者向遊客高叫「返大陸」，並腳踢途經人士的篋，其間地上遺下相信是屬於內地遊客的曲奇餅，有示威者上前毀壞；之後有女子持購物袋經過天橋，被示威者包圍及拉扯其物品，袋內化妝品和護膚品跌出，她出示自己的身份證證明自己為香港人。

有女士手上一袋物品被掟落橋下；其後再有兩名女子經過天橋，兩人被示威者包圍，其中一人大叫救命，兩人其後跑往港鐵站，神情十分驚慌並稱「好驚」，港鐵職員到場安撫兩人，其後將兩人帶入港鐵站內辦公室。

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男子拍攝指「影個環境」被私了

之後一名男子疑在場拍攝相片被示威者包圍，其後被示威者拉扯，示威者要求男子刪除相片，男子稱「我影個環境」，示威者質疑「有無尊重過人」，男子則稱自己是在香港出生，反稱「邊個話唔俾影相」，雙方爭持不下，在場有示威者撐傘，男子其後被「私了」，倒地被示威者襲擊，男子其後被拉入商場。防暴警察到場驅散示威者，男子臉部及頭部受傷，在場接受義務急救員治理。