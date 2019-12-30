【封密天橋】理大天橋鐵網加水馬包圍　密不透風似隧道礙城市景觀

過去半年修例風波多條主要幹道遭堵塞，臨近新年，西區海底隧道、紅磡海底隧道、夏慤道對開行人天橋兩邊均增設鐵網，其中港鐵紅磡站通往理工大學一條天橋更以黃色水馬圍封，天橋密不透風，城市景觀受阻。在理大生活四年的鄭同學對於校園內外圍上鐵網感到心痛，相信加裝水馬用意是防止有人高空擲物，明言目睹身邊環境變遷，感覺不習慣。 警方在例行記者會上表示沒有特別要求其他部門安裝鐵絲網，相信相關部門是鑒於高空擲物及過去墮樓事故而採取安全措施，「對於天橋上任何安全措施，方便警方執行我哋職務，我哋絕對會接受同埋支持。」

西區海底隧道、紅磡海底隧道、夏慤道對開行人天橋兩邊均增設鐵網，其中港鐵紅磡站通往理工大學一條天橋更以黃色水馬圍封。（賴雯心攝）

上月理工大學烽煙四起，紅磡海底隧道因損毀及高空擲物危機封閉超過一星期。年近歲晚，在紅磡站通往理工大學的A1及D1出口兩條天橋，均設有黃色水馬以及鐵網。D1出口大部份鐵網已經安裝完成，近校園入口駐有鐵閘及保安。A1出口露天位置圍上綠色紗網，待裝鐵網，惟因未及通風，時時傳來刺鼻的燒焦物品及催淚煙的殘餘氣味，途人紛紛掩鼻走過。A1出口整條天橋圍上水馬，接近校園的入口亦有保安駐守。

理大學生鄭同學表示，在11月理大衝突過後，隨即看見校園外的天橋圍上水馬。本應是開揚的天橋變得非常侷促，批評做法「多餘」，認為事件由政府而起，使用這些方式阻礙示威者並不能解決事件。由於天橋位置接近紅隧，他相信水馬的用意是防止有人高空擲物至馬路。在理大生活四年， 鄭同學對於校園內外圍上鐵網感到心痛，目擊身邊環境變遷，感覺不習慣，但也不知道可以怎樣做。校方未有交代有關圍板事宜，故相信並非校方決定。理大東邊校園將於明日重開，1月13日則會重開西邊校園，惟未知學生是否也被授權進入。

路政署副署長吳偉強11月底在跨部門記者會中曾解釋接駁理工大學的「北橋」受到縱火，以致橋頂的上蓋有「燒通頂」的情況，於是展開維修，期間受影響的位置將會以臨時的圍網覆蓋，以保障行人安全。

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中信天橋全條架上鐵網，以鐵夾固定。（賴雯心攝）

至於另一警民衝突主要場地夏愨道，對上的中信天橋架上鐵網，以鐵夾固定。在附近上班的梁先生表示，先前不見鐵網，只有綠色的紗網覆蓋天橋欄邊，認為現時增設鐵網，是為了防止有人高空擲物。據悉，鐵網在上週五並未安裝好，有市民在週末過後，今早上班才發現。

在警方例行記者會上，被問到除夕及元旦有不少公眾活動，而港島不少行人天橋安排鐵絲網，是否警方安排，行動部高級警司汪威遜表示，警方沒有特別要求其他部門安裝鐵絲網，但相信不同部門、單位見到過往不同人在天橋上掟物品下街及有人擔心被捕而跳下橋，這都是一個好的安全措施。對於天橋上任何的安全措施，方便警方的執行職務，絕對接受及支持。

東邊街往西區公園行人天橋同樣架上鐵網。吳小姐表示，自己隔日經過此天橋，今日發現裝上鐵網，但認為未有影響天橋通風，故未不滿；加上臨近元旦，她認為有必要在主幹道上的天橋裝上鐵網。另一名市民林小姐則表示，安裝鐵網的行為不必要，如果是為了防止他人躍下，本來的鐵欄已經足夠，認為鐵網是為了阻止有人阻塞西隧。