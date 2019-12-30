【中國冰室謝幕】港產片取景勝地拉閘　食客打卡爭坐「任達華座」

2019年尚餘一日便過去，不少老字號餐廳均選擇在年底結業，包括屹立廣東道半世紀、多部港產片包括《PTU》曾取景拍攝的中國冰室。下午2時許，數十市民慕名而至，在冰室外排隊及拍照打卡，有食足三代的熟客坦言，因外婆腳痛，小時候只能在樓下進食，一直對有「任達華座」之稱的閣樓雅座有情意結，「細個好期待上去坐，大個終於坐到！」亦有首次到訪的食客表示曾在電影《新不了情》見過中國冰室，「細個爸爸成日提，但冇帶過我嚟！」餐廳於下午3時許便「拉閘」截龍，光榮結業後，內裡的特色磚牆、吊扇及閣樓設計，將永遠停留在一幕幕精采的港產片情節中。

楊氏夫婦趁冰室最後一天營業前來光顧。 （蔡正邦攝）

電影《PTU》在中國冰室取景拍攝，因飾演機動部隊警員的任達華在戲內經常與同袍在閣樓消夜，樓上雅座有「任達華座」之稱。 （《PTU》劇照截圖） 保留六十年代裝潢 《PTU》取景拍攝最經典 中國冰室於1964年由譚氏一家開設，店內一直保持六十年代的裝潢，在新鮮熱辣的蛋撻櫥櫃上，還放著一張六十年代的廣東道照片。桃花如何依舊，人面亦會全非，據悉因譚氏第三代無人接手，負責人決定在今日光榮結業，由七彩馬賽克拼砌而成的磚牆、白綠相間的格菱地板、復古吊扇及閣樓連接地下的木製樓梯，將隨著中國冰室今日結業而消失。中國冰室曾見證港產片最輝煌的年代， 1993年的《新不了情》、1996年的《旺角揸fit人》、2000年《江湖告急》、2001年的《全職殺手》、2007年的《性工作者十日談》、2013年的《迷離夜》均曾在上址取景，最為人熟悉便是2003年的《PTU》，片中飾演警察機動部隊的任達華及邵美琪，與飾演失槍警察的林雪在冰室閣樓有對手戲。

日本著名模特兒水原希子也曾以致敬王家衛電影為主題，在中國冰室取景，替時裝雜誌《madame FIGARO japon》拍攝一輯名為「24時間，香港中毒」照片。 （madame FIGARO japon FB圖片） 食客憶述任達華常光顧 最愛坐樓上角落位 多名金像影帝如劉青雲、梁家輝及任達華等均曾在中國冰室拍戲，可謂星光熠熠，由於《PTU》戲中，任達華經常與同袍在冰室閣樓消夜及談公事，閣樓雅座又有「任達華座」之稱。據光顧了二十多年的熟客Connie及Shirley表示，任達華也是中國冰室常客，「華哥成日嚟，同食客都熟晒，佢最鍾意坐樓上角落位」，Connie今早6時便在冰室吃早餐，再到黃竹坑上班，下班後又返回冰室「打躉」，「呢啲茶餐廳買少見少，同出面啲連鎖快餐店唔同，佢哋唔會有人情味」。去年4月，任達華也曾到訪冰室，並在微博發帖：「又來中國冰室，來杯最愛的鴛鴦」，故不少食客希望能登樓「打卡」留念。 熟客對閣樓雅座有情意結 施氏夫婦今日帶同兩名分別10歲及6歲的女兒到訪冰室，邊食邊拍照，施太憶述兒時由外婆照顧，常常光顧中國冰室，「幫襯咗三代！」她指外婆因腳痛，不肯帶她登上閣樓進食，令她自小對閣樓有著情意結，「細個好期待上去坐，大個終於坐到！」她笑言「任達華座」也只是坐過兩、三次，得悉中國冰室今日結業，特意前來光顧，「以前冇咁多嘢食，依家有個白灼豬潤超好食，但今日已經賣晒」。施氏夫婦指，自從電影《PTU》上映後，冰室多了很多外國人慕名而來拍照，「特別係日本人」。翻查資料，日本著名模特兒水原希子也曾以致敬王家衛電影為主題，在中國冰室取景，替時裝雜誌《madame FIGARO japon》拍攝一輯名為「24時間，香港中毒」照片。

熟客Shirley（左）及Connie（右）與老闆娘（中）合照留念。 （王譯揚攝）

施氏夫婦帶同兩名女兒光顧中國冰室，熟客施太笑言，兒時因外婆腳痛不肯帶她上閣樓就座，令她對閣樓雅座有著情意結，趁冰室今日結業，帶同家人再在閣樓回味懷舊的時光。（蔡正邦攝）

熟客陸小姐數年前因在附近上課認識老闆娘，她對冰室結業充滿不捨，指自己這兩星期前來吃足十天。 （蔡正邦攝） 老闆娘友人趁結業前食足十日 年輕情侶何先生及宋小姐聞結業消息，亦趕至中國冰室吃下午茶，二人也特意選擇「任達華座」，枱上放滿傳統冰室的食物如鮮油多、通粉及奶茶。宋小姐笑言「打卡」比食物更重要，「主要食裝修！想嚟好耐，但之前一直冇機會」，男友何先生則對餐廳內的特色擺設無法保留感到可惜，但理解政府難以保育一間餐廳的裝潢，坦言「（時代）都要向前行」。熟客陸小姐數年前在冰室附近學插花，認識了老闆娘，二人今日在收銀機前合照留念，陸小姐對冰室結業充滿不捨，「呢兩星期我有十日都嚟食！」

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（王譯揚攝） 冰室拉閘截龍 店外仍人頭湧湧 至下午2時許，仍在冰室外排隊的周小姐表示，兒時看過電影《新不了情》，得知在上址取景，一直想「朝聖」，「細個爸爸成日提，但冇帶過我嚟！」故今日與男友人谷先生到來光顧，留下回憶。冰室3時許已「截龍」，老闆娘把鐵閘徐徐落下，雖然冰室的食物只賣剩多士及餐蛋麵，但無阻市民趁食客離開時，快步進入冰室內拍照。經營半世紀的中國冰室今日正式結業，一幕幕取景自冰室的港產片經典畫面，將永遠鎖在食客和影迷的腦海內。